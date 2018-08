Le pagelle dell'Inter - Handanovic e Dalbert rimandati a settembre

© foto di Federico Gaetano

Handanovic 4 - Esce all'uscita della tangenziale sbagliata sul primo gol, va al rallenty sul secondo. Due errori gravi.

Vrsaljko 6 - Dalla sua parte non arrivano praticamente mai pericoli. (Dal 72' Keita s.v.).

de Vrij 6,5 - L'anno scorso 7 gol in 9 tiri in porta. Ora uno su due: Consigli settimana scorsa gli aveva detto di no.

Skriniar 6 - La sua mancanza si era davvero sentita contro il Sassuolo, almeno per i primi 55 minuti. Poi va a cascata.

D'Ambrosio 5,5 - Sul lancio di Iago Falque si dimentica Belotti che riapre la partita.

Brozovic 5,5 - Alcune geometrie ma, come con il Sassuolo, non sembra al centro dell'azione.

Vecino 5 - Prova qualche volta il tiro da lontano, ma non riesce a cucire fra i reparti.

Asamoah 6 - Dà il suo contributo di movimento, poi si fa male. (Dal 65' Dalbert 5 - Entra e fa una bella cosa: potrebbe spedire Icardi in porta, la passa a un avversario. Sempre in confusione).

Politano 6,5 - Sulla sua fascia non lo prendono mai, firma l'assist del 2-0. (Dal 92' Martinez s.v.).

Icardi 6 - In versione assist man, prima con un cross al buio, poi con il colpo di testa per Politano.

Perisic 7 - Tocca il primo pallone della partita e lo scaraventa, da centravanti, dietro le spalle di Sirigu. Pericolo costante.