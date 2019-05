Le pagelle dell'Inter - Handanovic e Nainggolan gli uomini Champions

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Risultato finale: Inter-Empoli 2-1

Handanovic 7.5 - Assiste per quasi tutto il match a un monologo di marca nerazzurra. Poi nel finale spedisce l'Inter in Champions League, con un paio di incredibili interventi.

D'Ambrosio 7 - Sente il peso della partita, spinge meno del solito ma sforna una prestazione in fase difensiva senza sbavature. Decisivo il suo salvataggio nei minuti finali.

Skriniar 5.5 - Non una gara semplice, perché il centrocampo è costantemente proiettato in avanti e quando l'Empoli riparte ha tanti spazi a disposizione: troppo fermo sul gol del momentaneo pareggio.

De Vrij 6 - Come sopra, anche se a differenza dello slovacco il difensore ex Lazio è un fattore anche sui calci d'angolo a favore: nel primo tempo Dragowski, con una intervento straordinario, gli nega la gioia del gol.

Asamoah 5.5 - Né carne, né pesce. Con una Inter che deve pensare ad attaccare, e che lo deve fare sempre con pericolosità, Spalletti lo richiama in panchina all'intervallo per far spazio a Keita. Mossa azzeccatissima. Dal 46esimo Keita 7 - Entra e cambia la partita, dopo 5 minuti realizza il gol che apre le danze. Un mezzo voto in meno per la sciocchezza finale che Banti punisce col doppio cartellino giallo.

Vecino 7 - I suoi strappi fanno la differenza. Ancora una volta, ancora una volta in una gara decisiva. La rete del definitivo 2-1 nasce da una sua conclusione dalla distanza che s'è stampata sul palo prima del tap-in di Nainggolan.

Brozovic 6.5 - Gioca bene in cabina di regia, gioca senza marcatura e dirige bene il gruppo. Anche sotto pressione.

Politano 6 - Meno incisivo del solito, corre tanto ma dalle sue parti l'Empoli difficilmente è in difficoltà.

Nainggolan 7.5 - L'uomo della provvidenza. Non una gara straordinaria, ma il suo tap-in pesa tantissimo, è quello che spedisce l'Inter in Champions.

Perisic 6.5 - Parte ala, finisce terzino, gioca sempre a tutta fascia. Prestazione tutta cuore e polmoni. Dal 74esimo Dalbert 5 - Ingresso problematico, perché l'Empoli va a mille e lui non riesce a placarli.

Icardi 5 - Serata deludente, al termine della stagione più difficile. Sbaglia il rigore che avrebbe potuto dare tutt'altra serenità all'ultima mezz'ora. Dal 72esimo Lautaro Martinez 5.5 - Entra e non incide, in 20 minuti finali in cui è successo tutto e il contrario di tutto.