Le pagelle dell'Inter - Handanovic non basta. Di Radja l'errore decisivo

Risultato finale: Inter-Lazio 1-1 dopo 120 minuti (4-5 d.c.r.)

Handanovic 7 - Nel primo tempo gli bastano un paio di parate a ridosso della mezzora per risultare il migliore dell'Inter, segnale chiaro delle difficoltà dei nerazzurri fino al duplice fischio. Si ripete anche nel proseguo del match: lo sloveno viene ciclicamente chiamato in causa.

D'Ambrosio 6 - Spinge poco, difende bene. Prestazione senza acuti, almeno fino ai supplementari quando prima commette un errore sul gol di Immobile e poi si procura il rigore del pareggio.

Skriniar 5.5 - Non una gara semplice, anche perché il compagno di reparto non è quello di sempre. Le difficoltà principali arrivano però soprattutto dalle punte laziali che per larghi tratti non sono braccate adeguatamente dai centrocampisti e quindi possono puntarlo nell'uno contro uno. E quando l'avversario di chiama Correa o Immobile il lavoro non è semplice.

Joao Miranda 6 - L'inizio di partita è un po' incerto e fa da contrappeso a un proseguo di match in cui dimostra di essere molto più nella partita.

Asamoah 6 - Gioca a tutta fascia ed è un supporto essenziale per Candreva, l'arma più pericolosa schierata questa sera da Spalletti.

Gagliardini 5 - Non riesce a leggere i movimenti delle due seconde punte della Lazio: aiuta poco o nulla la difesa e Spalletti lo richiama in panchina all'intervallo. Dal 46esimo Vecino 6.5 - Col suo ingresso il centrocampo dell'Inter acquisisce tutt'altro spessore.

Brozovic 5.5 - Schiacciato della pressione biancoceleste, non ha spazi né tempi per orchestrare la manovra nerazzurra. Deve badare quasi esclusivamente alla fase difensiva, che tutti sanno non essere il suo pezzo forte.

Joao Mario 5.5 - Il fastidio muscolare che ha costretto Borja Valero ad alzare bandiera bianca durante il riscaldamento, e Spalletti a schierare il portoghese, ha spiazzato l'ex Sporting più che gli avversari. E' sembrato poco nella partita e con poca voglia di rincorrere quando gli avversari ripartivano. Dall'81esimo Lautaro Martinez 4.5 - Ha la possibilità di mettere la parola fine sul match allo scadere dei tempi regolamentari, ma sbaglia un tap-in a porta vuota. Serata da dimenticare, sbaglia anche il suo rigore.

Politano 5 - Non è stato il solito Politano. Meno scattante, meno pericoloso e poco nel vivo del gioco. Dal 106esimo Soares 6 - Entra bene in partita e realizza il suo penalty.

Icardi 6 - Acerbi non gli dà pace, lo marca a uomo e lo neutralizza rendendo difficoltoso persino il suo ingresso nell'area avversaria quando è l'Inter a gestire il pallone. Bravo a trascinare la partita ai rigori trasformando il penalty al termine dei tempi supplementari.

Candreva 6.5 - Motorino inesauribile, nei 90 minuti è l'arma più pericolosa a disposizione di Spalletti. Paga però la poca lucidità in zona gol e poco dopo l'ora di gioco si divora un gol tutt'altro che complicato. Dal 106esimo Nainggolan 4.5 - L'avventura nerazzurra proprio non ne vuole sapere di svoltare: è lui a commettere l'errore decisivo dal dischetto.