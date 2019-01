Le pagelle dell'Inter - Handanovic salva il risultato. Icardi il peggiore

Inter-Sassuolo 0-0

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Handanovic 7 - Il migliore dei suoi, se non altro per l'incidenza dei suoi gesti tecnici sulla partita. Nel primo tempo il Sassuolo lo impegna soprattutto da lontano e lui risponde presente. Si esibisce in due straordinarie parate prima su Boateng, poi su Boga.

D’Ambrosio 6 - Prova le solite sortite offensive in coabitazione con Politano, ma ci riesce solo a fasi alterne. Due buone chiusure difensive gli garantiscono un voto positivo.

De Vrij 6 - Nel primo tempo chiude male sull'inserimento di Locatelli, ma è fortunato ed il Sassuolo non ne approfitta. Qualche errorino di troppo in fase di costruzione, ma alla fine riesce comunque a cavarsela.

Skriniar 6,5 - Un grande secondo tempo il suo. Sempre al posto giusto, ha senso dell'anticipo e capisce prima degli altri lo svilupparsi dell'azione. Salva i suoi in almeno 2 circostanze.

Asamoah 6 - Nel primo tempo pensa spesso ad attaccare e i duetti con Perisic regalano qualche buona sortita offensiva. Nella ripresa, anche per via della trazione anteriore della squadra, resta più bloccato e non commette errori.

Vecino 6 - Le sue proiezioni offensive sui calci piazzati, al solito, risultano pericolosissime. Ma nell'arco degli oltre 80 minuti in cui sta in campo si vede pochissimo nella sua zona di competenza, ovvero il centrocampo, anche se il dinamismo non manca mai. (Dall'82esimo Borja Valero sv).

Brozovic 5,5 - Nel primo tempo gestisce bene i palloni che passano dai suoi piedi e prova a dare idee alla squadra. Cala nella ripresa e nel finale di partita perde 2-3 palloni che potevano costare carissimo ai suoi.

Politano 6,5 - Nel primo tempo è decisamente il migliore dei suoi, con una conclusione ottimamente parata da Consigli e un paio di serpentine da replay assicurato. Parte bene anche nella ripresa salvo calare vistosamente nell'ultima parte di gara. (Dall'82esimo Lautaro Martinez sv).

Joao Mario 5,5 - Corre tanto e fa buon pressing in certe situazioni, ma in fase di costruzione ci si aspetterebbe tanto di più dal portoghese schierato titolare al posto di Nainggolan. (Dal 60esimo Nainggolan 5,5 - Non è al meglio, non può essere al meglio e si vede. Spalletti gli concede 30 minuti a gara in corso, il belga fatica a trovare la posizione e i tempi della giocata).

Perisic 6 - Solita prestazione fatta di alti e bassi, ma in generale resta una prova positiva per impegno e volontà. Manca ancora il guizzo vincente, ma dai suoi piedi partono almeno 3 azioni pericolose e si fa apprezzare anche in fase di contenimento.

Icardi 5 - Si vede per la prima volta al 71esimo con un colpo di testa fuori di qualche metro. Partita difficilissima la sua, stretto in mezzo alla fisicità dei difensori neroverdi. Viene cercato poco dai compagni, non fa molto per cambiare questa inerzia.