Le pagelle dell'Inter - I migliori sono gli esterni. Per Lautaro una serata flop

Risultato finale: Lazio-Inter 2-1

Padelli 6 - Non è il principale colpevole sull'azione che porta al penalty della Lazio: lui esce coi tempi giusti, ma Skriniar lo anticipa e lo mette fuori gioco. Poche responsabilità anche sulla rete del 2-1. Bravo nel finale su Immobile a evitare il 3-1.

Godin 6 - Il migliore della retroguardia dell'Inter, l'unica disattenzione a meno di dieci minuti dal termine ma per sua fortuna ci mette una pezza Padelli. Dall'87esimo Sanchez s.v.

De Vrij 5.5 - Netto il fallo su Immobile che permette al bomber biancoceleste di realizzare dal dischetto la rete dell'1-1.

Skriniar 5.5 - Sull'azione che porta al rigore trasformato da Immobile anticipa Padelli (che era pronto a far sua la sfera) e crea l'occasione per rimettere tutto in discussione.

Candreva 7 - Il migliore del primo tempo, dalla sua corsia nascono i principali pericoli dell'Inter e non a caso è proprio sugli sviluppi di una sua conclusione che arriva il gol dello 0-1. Cala un po' nella ripresa e non a caso Conte dopo la mezz'ora lo richiama in panchina. Dal 76esimo Moses s.v.

Vecino 5 - Conte lo preferisce a Eriksen, ma questa volta l'uruguagio non riesce a risultare decisivo. Anzi, spesso scompare dalla partita.

Brozovic 6 - Partita di grande sacrificio, si piazza davanti alla difesa con umiltà e dedizione e nel primo tempo riesce a restare sempre sul pezzo. Nella ripresa, però, la tecnica della mediana biancoceleste prende la meglio. Dal 78esimo Eriksen s.v.

Barella 5 - Non la sua migliore serata, prestazione a intermittenza. Il giropalla della Lazio lo mette perennemente in difficoltà.

Young 7.5 - Protagonista dell'azione che sblocca la partita e non solo per il gol: recupera il pallone al limite della sua area e dopo aver superato la linea di centrocampo, scarica su Candreva. Poi è sempre lui, dopo la respinta di Strakosha, a farsi trovare pronto e a spedire la sfera in fondo al sacco.

Lautaro Martinez 5 - Una delle sue peggiori prestazioni stagionali. Si preoccupa troppo della fase difensiva e si 'dimentica' di dover supportare Lukaku.

Lukaku 6 - Ha il peso dell'attacco dell'Inter tutto sulle sue spalle: fa a sportellate con chiunque ma senza alcun supporto è difficile per tutti. Anche per uno dei migliori numeri 9 della nostra Serie A.

Conte 5 - Preferisce Vecino a Eriksen e la scelta non paga. Ritarda troppo i cambi inserendo forze fresche quando la Lazio ha ormai già messo la freccia.