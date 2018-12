Le pagelle dell'Inter - Icardi e Politano non bastano. Disastro Asamoah

Handanovic 6,5 - Nel primo tempo è decisivo in almeno due occasioni. Sicuro sia tra i pali che in uscita.

D’Ambrosio 6 - Ci mette tanta grinta, tanto cuore e alla fine risulta uno dei migliori, anche solo per l’abnegazione che dimostra per la maglia nerazzurra.

Skriniar 6,5 - Nessuna colpa sul gol dell’1-0. E’ un muro invalicabile sul quale si infrange qualsiasi giocatore cerchi di passare dalle sue parti.

De Vrij 6 - Buona partita per l’olandese che come il suo compagno di reparto non fa correre rischi ad Handanovic.

Asamoah 4,5 - Cross interessante al 5’ ma nessuno ci arriva, ci riprova al 7’ ma D’Ambrosio manda a lato di testa. Sanguinosa la palla persa in occasione dello 0-1 di Lozano. Prova a rifarsi con la sua grinta ma è proprio una serata no. (Dal 69’ Lautaro Martinez 5 - Si mangia di testa il gol della qualificazione).

Borja Valero 5,5 - Non ha né il passo né la forza fisica di Vecino e si vede. Non riesce mai a palleggiare come vorrebbe Spalletti e lo stesso tecnico lo rimprovera spesso.

Brozovic 5,5 - Il gioco dell’Inter passa dai suoi piedi. Non è sempre lucido e senza un compagno di corsa al suo fianco è tutto più difficile.

Candreva 5 - Prova a rendersi pericoloso ma non riesce mai a incidere. Spreca la sua occasione di diventare importante per la stagione dell’Inter. (Dal 56’ Keita 6 - Dà vigore all’attacco quando entra in campo ma non riesce a incidere come vorrebbe).

Politano 7 - Prova spesso a servire i compagni nel primo tempo, con accelerate che mettono in difficoltà il PSV. Al 53’ si mette in proprio ma Zoet devia in angolo il suo sinistro potente. Decisivo sul gol di Icardi con un cross al bacio che l’argentino deve solo spingere in porta. Si merita la standing ovation al momento della sostituzione. (Dall’83 Vrsaljko sv -).

Perisic 5,5 - Si fa subito vedere al 6’ e colpisce il palo di testa. Non riesce quasi mai a incidere e allora Spalletti decide di arretrarlo di qualche metro.

Icardi 7 - Splendido cross al 6’ per Perisic che per poco non porta in vantaggio l’Inter. Come sempre però si fa trovare al posto giusto nel momento giusto al 73’ quando frutta al meglio un perfetto cross di Politano dalla destra per il gol dell’1-1.