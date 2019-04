Le pagelle dell'Inter - Icardi fa ricredere qualche tifoso. Gagliardini letale

© foto di www.imagephotoagency.it

GENOA-INTER 0-4 (15' e 81' Gagliardini, 40' Icardi, 54' Perisic)

Handanovic 6 - Quasi inoperoso fino all'ultimo quarto d'ora, poi blinda la porta a doppia mandata con un paio di tempestive uscite.

D’Ambrosio 6 - Agli onori delle cronache soprattutto per l'abbraccio a Icardi dopo la rete dell'argentino. Vuol dire tanto, da uno dei leader dello spogliatoio. Per il resto, 90 minuti di ordinaria amministrazione.

Skriniar 6 - A dirla tutta, anche lui non ha avuto granché da fare. Partita senza patemi e senza sbavature per lo slovacco.

Miranda 6,5 - Stessa linea d'azione, cioè praticamente zero pericoli. Però quando serve mette in campo la sua autorità e autorevolezza.

Asamoah 7 - Qualche sbavatura a livello difensivo in avvio, però l'assist del gol partita (il primo) è tutto suo. E da lì in poi fila tutto liscio come l'olio.

Gagliardini 8 - Il Genoa gli porta bene, anzi benissimo. Dopo la doppietta di novembre, è lui ad aprire e chiudere le marcature. Altri due gol contro i rossoblù: fosse per lui, immaginiamo, giocherebbe sempre contro il Grifone.

Brozovic 6,5 - Quadrato, pratico, preciso. Quando la macchina va da sola, anche dettare i tempi diventa più facile. (Dal 67' Joao Mario 6 - Incassa la bella dedica di Gagliardini ed entra in campo quando la partita è bella che andata).

Politano 7,5 - Il più pimpante dei suoi, dà il la all'azione del gol di Gagliardini. A tratti straripante, mette in crisi la difesa rossoblù. È stato tra i pochi a supportare pubblicamente Icardi nell'esilio, voleva a tutti i costi che la serata del rientro fosse positiva. Missione riuscita. (Dal 74' Borja Valero 6 - Come il portoghese, anche lui trova una gara che ormai non ha più nulla da offire).

Nainggolan 7 - Cattivo quel che serve. Dopo soli venti minuti manda in gol Icardi, che spreca. Poi costruisce l'azione del 3-0, nel mezzo prova anche a mettersi in proprio. Ritrovato, come tutta l'Inter.

Perisic 7,5 - Il velo sul primo gol di Gagliardini, poi la rete su assist di Icardi. Quali che siano i problemi interni allo spogliatoio, in campo parla la stessa lingua dell'argentino e si vede.

Icardi 8 - Torna lui e l'Inter è tutta un'altra cosa. Prima sbaglia un gol che per lui sarebbe facile, poi si conquista e trasforma con freddezza la rete del 2-0. Chiude servendo a Perisic la palla del tris. Qualche tifoso si sarà pentito dei cori. Icardi uomo di miglioramenti. (Dall'80' Keita s.v. -).