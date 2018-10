Le pagelle dell'Inter - Icardi implacabile. Male Miranda e Keita

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Handanovic 7 - Nel primo tempo si traveste da Superman per sventare due pericolose conclusioni degli avversari. Non può nulla sul tocco ravvicinato di Paloschi.

Vrsaljko 6 - Rientro importante per Spalletti. Il terzino croato gioca un buon primo tempo, in cui si spinge spesso in avanti. Cala nella ripresa.

Skriniar 6,5 - Ci mette una pezza più di una volta, ma non può rimediare anche agli errori dei compagni di reparto.

Miranda 5 - Commette un ingenuo fallo da rigore su Felipe, poi si fa sorprendere alle spalle da Paloschi.

Asamoah 5 -Poco aiutato da Perisic, si fa saltare praticamente sempre da Lazzari. Serata difficilissima per il ghanese.

Vecino 6,5 - Continua l'ottimo momento di forma per l'ex centrocampista della Fiorentina, che dà qualità e sostanza alla mediana nerazzurra ed è sempre pericoloso sulle palle inattive.

Borja Valero 5,5 - Non riesce a ripetere la buona prestazione offerta contro il Cagliari. La SPAL gioca a ritmi altissimi e fa fatica a restare in partita. (Dal 77' Martinez s.v.).

Keita 5 - Era tra i più attesi, ma non supera l'esame. Spesso avulso dalla manovra, sbaglia diverse scelte importanti. (Dal 67' Politano 6 - Dà vivacità all'attacco in un momento molto delicato. Nel finale sfiora il 3-1).

Nainggolan 5,5 - Non la migliore prestazione del Ninja, che risente dei tanti impegni ravvicinati e pecca di lucidità in diverse fasi del match.

Perisic 6,5 - Poche cose ma buone: un paio di accelerazioni devastanti e l'assist per il gol decisivo di Icardi.

Icardi 7,5 - Segna un gol, ne propizia un altro. La macchina da reti si è definitivamente messa in moto, il Milan è avvisato. (Dall'82' Gagliardini s.v.).