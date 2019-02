Le pagelle dell'Inter - Icardi si mangia tre gol. Perisic e Radja due fantasmi

Handanovic 6,5 - Compie due grandi parate nel primo tempo su Orsolini e Santander. Sul colpo di testa del Ropero viene fregato dal mancato intervento di De Vrij.

Cedric 5,5 - Prezioso per i cross perché ha un piede molto educato. Patisce Palacio che nonostante la differenze d'età gli crea non pochi grattacapi. (Dal 79' Ranocchia 6 - Esordio stagionale in Serie A come punta centrale. Va vicino al gol con una bella girata di sinistro).

De Vrij 5 - Colpevole nell'azione del gol vittoria di Santander. Poi si affanna con gli altri difensori a costruire azioni dal basso che però non trovano mai fortuna.

Skriniar 5,5 - Meno colpevole del compagno di reparto ma è indicativo il fatto che basta una punta come Santander e un centrocampista offensivo come Soriano per tenere spesso sotto scacco tutta la retroguardia interista.

Dalbert 6 - Una delle poche note positive per quanto riguarda l'Inter, ha gamba e qualità da mettere a servizio della squadra, peccato che troppo spesso predichi nel deserto.

Vecino 5,5 - E' il centrocampista che sbaglia meno, però non basta per prendere la sufficienza. Servirebbe un po' più di coraggio ma si fa coinvolgere dalle difficoltà dei compagni.

Brozovic 5 - Nervoso e troppo spesso poco lucido. A centrocampo sbaglia molte scelte quando invece Spalletti avrebbe bisogno di fosforo per contrastare le difficoltà mentali della squadra.

Candreva 4,5 - Spalletti gli dà fiducia dopo la Coppa Italia ma in cambio riceve solo tanta buona volontà. Il cambio a fine primo tempo è prevedibile e giusto. (Dal 45' Lautaro Martinez 5,5 - Mette un po' di pepe all'attacco nerazzurro ma sbaglia un gol di testa abbastanza clamoroso e non riesce nel finale a mettere dentro la palla con una botta potente da fuori area).

Nainggolan 4,5 - E' lontano parente di quel giocatore che faceva strabuzzare gli occhi a ogni partita della Roma. Non solo in difficoltà tecnico-tattica, anche fisicamente non regge il passo degli altri in campo. (Dal 68' Joao Mario 5 - Quasi fastidioso per la mancanza di velocità. Spesso torna indietro perché non pare avere le idee chiare)

Perisic 6 - Un fantasma. Mai pericoloso. Ancora deve recuperare dopo i problemi legati al mercato.

Icardi 4,5 - Sbaglia tre gol clamorosi per la sua qualità. Sesta partita senza gol sono una notizia. Qualcosa non va e Spalletti deve capire cosa.