Le pagelle dell'Inter - Icardi solito bomber. Certezze Brozovic e Vecino

© foto di www.imagephotoagency.it

Handanovic 6,5 - Sempre sicuro quando chiamato in causa, anche nel gioco con i piedi. Bravo soprattutto nella ripresa su una punizione di Cataldi, su un tiro ravvicinato di Marusic e su una conclusione di Immobile sullo 0-3.

Vrsaljko 6 - Prova a spingere sfruttando anche la mobilità di Politano sulla sua fascia. Lulic non è cliente semplice ma l'ex Atletico si fa trovare pronto, anche a livello di personalità.

Miranda 6,5 - Nel primo tempo è fondamentale in un recupero su Immobile lanciato a rete, su risultato di 0-0. Fa spesso a sportellate con Caicedo concedendogli pochissimo spazio per la giocata.

Skriniar 6,5 - Di testa non ne manca una. E pure nelle chiusure con i piedi si fa sentire in maniera importante. Regala sicurezza a tutto il reparto arretrato dei nerazzurri.

Asamoah 6 - Solita prestazione solida del terzino mancino dell'Inter. Si vede meno in fase offensiva rispetto al solito, bada al sodo e non commette errori.

Brozovic 7 - Altra grandissima prestazione del regista del gioco interista. Imposta le azioni offensive, chiude sulle imbucate dei centrocampisti biancocelesti e realizza un gran gol dalla distanza allo scadere della prima frazione.

Vecino 6,5 - Corre tantissimo e la sensazione è che sia sempre al posto giusto nel momento giusto. Ancora qualche errore di troppo in fase di appoggio, ma oggi l'Inter non può fare a meno del suo numero 8. (Dall'87esimo Gagliardini sv).

Politano 6 - Solite sgassate sulla fascia destra. Mette in difficoltà Radu, costretto spesso a ricorrere alle maniere forti per fermarlo. Dal suo piede nasce l'azione che poi porterà al primo gol di Icardi. (Dall'88esimo Keita sv).

Joao Mario 6 - Alla prima da titolare, dopo quasi 10 mesi dall'ultima presenza nerazzurra, se la cava senza grossi affanni. Corre tanto, a volte risulta impreciso, ma regala sostanza all'undici interista. (Dal 57esimo Borja Valero 6,5 - Entra benissimo in partita. E serve un assist geniale, che taglia fuori tutta la difesa della Lazio, a Icardi per il terzo gol).

Perisic 6,5 - Sta bene e si vede. Tante azioni offensive e un grande contributo anche in fase difensiva. Nelle statistiche dei gol e degli assist non si vede, ma sull'ampio successo dell'Olimpico c'è anche il suo zampino.

Icardi 7,5 - Che partita del capitano. Apre le danze con un gol da rapinatore d'area, raddoppia con una bella conclusione dopo aver saltato secco Lulic. Vorrebbe anche il terzo gol, ma forse per stasera può bastare anche così.