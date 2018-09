Le pagelle dell'Inter - Il Ninja colpisce subito. Keita svaria e sbaglia

BOLOGNA-INTER 0-1 (67' Nainggolan, 82' Candreva, 85' Perisic)

Handanovic 6,5 - Subito reattivo sul colpo di testa ravvicinato di Helander a inizio gara. Poi dalle sue parti il Bologna bussa di rado.

D'Ambrosio 5,5 - Soffre la corsa e la fisicità di Dijks, e anche in fase di spinta non si vede più di tanto. Esce per un acciacco fisico. (Dall'85' Vrsaljko sv).

Skriniar 7- Alza il muro. Fisicamente Santander ha tutte le armi per dargli fastidio, ma l'Inter dietro ha una certezza.

De Vrij 6,5- Spicca meno del compagno di reparto, almeno per ora. A tratti si vede quel che può essere per l'Inter, cioè un'arma in più in fase di palleggio, quando i centrocampisti di Spalletti faticano a costruire gioco.

Asamoah 6 - Al 34' perde una palla velenosa, che per sua fortuna non costa all'Inter quanto potrebbe. Spinge più di D'Ambrosio, in fase difensiva dalle sue parti il Bologna è sostanzialmente assente.

Gagliardini 6 - Sparacchia in curva un pallone d'oro nel primo tempo, poi porta la pagnotta a casa con una sufficienza stiracchiata.

Brozovic 6,5 - Meno epic del solito, ma è lui che detta i tempi di questa squadra. Modric non è arrivato e a un certo punto Spalletti dovrà farsene una ragione: Brozo ha dimostrato di poter guidare la manovara, gli si affidino in pianta stabile le chiavi del gioco.

Politano 7 - Cresce col passare dei minuti. E, pur non segnando, dà l'impressione di aver portato in nerazzurro quello che l'anno scorso mancava: un attaccante esterno in grado di accentrarsi e creare pericolosità. Nel finale trova anche lo spazio per l'assist.

Nainggolan 7 -. Non è ancora quello che con Spalletti a Roma arrivò in doppia cifra, ma in fin dei conti si può dire buona la prima. E il mezzo voto in più è quasi dovuto: al di là di ogni considerazione sulla prestazione in sé, la sua rete ha il merito di sbloccare psicologicamente la partita dell'Inter. E forse l'intero campionato (Dal 78' Vecino 6,5 - Il confronto, più che con Nainggolan, va forse fatto con Gagliardini, suo vero competitor nel ruolo. Entra e fa un gran lavoro che propizia lo 0-3 definitivo).

Perisic 7 - Fuori dalla partita nel primo tempo, quando sembra vivere una giornata no delle sue. E, paradossalmente, le cose migliori le offre in fase difesiva. Poi, quando l'Inter si accende, lui prende fuoco e vola sulla fascia. Assist e gol, difficile chiedergli di più.

Keita 5 - Si muove molto, e il paradosso è che forse si muove fin troppo. Non possiamo sapere con certezza cosa gli avesse chiesto Spalletti, ma svaria in modo eccessivo sul fronte d'attacco. E le cose migliori le regala quando si defila sulla sinistra nel finale di primo tempo. Si divora un gol per tempo. (Dal 79' Candreva 6,5- Ancora tu, ma non dovevamo vederci più? Ha voluto fortemente rimanere all'Inter e in tre minuti trova il gol che gli era mancato per tutta la scorsa stagione. Sottovalutato).