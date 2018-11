Le pagelle dell'Inter - Keita una furia. Martinez un Toro in attacco

Inter-Frosinone 3-0

Handanovic 6,5 - Primo tempo quasi da spettatore, con un paio di conclusioni del Frosinone che non gli creano problemi. Ad inizio ripresa il suo intervento su Ciofani è fenomenale. Una parata che vale un gol.

D'Ambrosio 6,5 - Sua la prima occasione dei nerazzurri. Colpo di testa da attaccante vero, Sportiello blocca bene a terra. Non sbaglia praticamente mai in difesa, pericoloso quando sale palla al piede e negli inserimenti.

De Vrij 6 - Normale amministrazione in difesa, non corre rischi particolari.

Skriniar 6,5 - Il solito muro in difesa, pericoloso anche quando sale sulle palle inattive. Una certezza.

Asamoah 6 - Inizia bene, con tanti cross per le punte. Il cartellino giallo dopo 15 minuti frena un po' l'entusiasmo dell'ex Juventus.

Gagliardini 6 - Tanta corsa per il centrocampista nerazzurro, di fatto l'unico dei nerazzurri a fare legna in mezzo al campo.

Borja Valero 6 - Porta geometria alla manovra nerazzurra, ma il pallone che perde nella ripresa poteva costare caro all'Inter. Un giocatore della sua tecnica non può perdere certi palloni.

Politano 7 - È in forma straripante e si vede. Svaria su tutto il fronte offensivo, dialoga con i compagni e cerca anche la conclusione. Solo un ottimo intervento di Sportiello gli nega la gioia del gol. Suo l'assist per il terzo gol nerazzurro che di fatto chiude la gara. (Dall'87' Candreva S.V)

Nainggolan 6 - Il suo tiro al volo al termine del primo tempo avrebbe meritato maggior fortuna. Sbaglia qualche pallone di troppo, si vede che non è al massimo della condizione ma per Spalletti è un giocatore fondamentale. (Dal 70' Joao Mario 6 - Entra in campo e cerca subito il gol. Conclusione al volo d'esterno che non trova lo specchio della porta. Gli applausi di San Siro per il portoghese sono un bel segnale.)

Baldé 8 - Una furia in campo. Ci mette dieci minuti per trovare il gol. Magia su Zampano e sinistro chirurgico sul primo palo. Nella ripresa è suo l'assist per il colpo di testa di Lautaro Martinez per il raddoppio nerazzurro. Nei minuti finale trova la doppietta e chiude la gara: grande assist di Politan, Keita entra in area e batte Sportiello.

Martínez 7 - Un Toro in attacco. Fa a sportellate con i difensori, ci prova dalla distanza ma alla fine trova il gol con la specialità della casa, l'incornata di testa. Standing ovation di San Siro al momento della sostituzione. (Dal 77' Icardi 6 - Festeggia con una vittoria le 200 presenze in serie A.)