Le pagelle dell'Inter - Lautaro argento vivo. Icardi: continua il periodo no

© foto di www.imagephotoagency.it

Handanovic 6 - Praticamente a riposo stasera, il Parma spara a salve.

D'Ambrosio 5 - Primo tempo da incubo, con Gervinho che lo salta senza nemmeno calcolarlo a più riprese. Molto meglio nella ripresa.

De Vrij 6,5 - Limita alla grande Inglese, che vive probabilmente la peggior serata da quando veste la maglia biancocrociata.

Skriniar 6 - Ha poco impegno, si dedica alla costruzione del gioco con serenità.

Asamoah 6 - Troppi errori in apertura, ma nella ripresa cresce esponenzialmente, come tutta la squadra del resto.

Brozovic 6 - Primo tempo shock, con tanti palloni persi e diversi errori di misura. Nella ripresa sale in cattedra.

Vecino 5 - Caos totale nel primo tempo: Gervinho se lo beve in occasione della traversa, perde un altro pallone sanguinoso davanti all'area di rigore. Nella ripresa va anche vicino al gol.

Joao Mario 6 - A differenza del resto della squadra, meglio nel primo tempo: cala fisicamente nel secondo tempo. Dal 77' Martinez 7,5 - Argento vivo: entra in partita in pochi secondi, pressa e riparte, va al tiro in modo pericoloso e crea assist lasciando a Icardi lo spazio che gli serve in area di rigore.

Nainggolan 6,5 - La sua prova è tra le più belle notizie di stasera: gagliardo nel primo tempo, più volte vicino alla giocata decisiva nel secondo. Il Ninja è tornato? Dall'88' Gagliardini sv.

Perisic 6,5 - Nel primo tempo orribile dei suoi è l'unico a strappare con convinzione: due discese di forza e qualità che mettono in crisi il Parma.

Icardi 4 - Due errori da matita blu nella sua gara, che acuiscono un momento difficile per lui e di conseguenza per la squadra, la quale evidentemente dipende dai gol del capitano. Dal 90' Cédric sv.