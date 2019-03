Le pagelle dell'Inter - Lautaro, che qualità. J.Mario sbaglia quasi tutto

Inter-Spal 2-0 (67' Politano, 77' Gagliardini)

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Handanovic 6 - Se l'Inter deciderà di non cambiare muta per la gara contro l'Eintracht Francoforte, potrà tranquillamente riutilizzare quella di oggi.

Cedric 5.5 - Fa il terzino, nel senso letterale del termine. Arrivato con il potenziale ruolo d'incursore di fascia, spinge con risultati alterni. I fantacalcisti forse esulteranno per l'assist: è solo un tiro sbilenco arpionato da Gagliardini.

Miranda 6 - Quello con Petagna è inevitabilmente uno scontro fisico. Pure troppo: dopo pochi minuti di gara, causa involontaria smanacciata dell'italiano, viene colpito al naso. Esce al 45' per sospetta frattura delle ossa nasali. (dal 46' Ranocchia 6.5 - Entra bene in campo e resta concentrato per tutta la ripresa. Indubbiamente meglio da centrale che da centravanti).

De Vrij 6.5 - Soffre come potrebbe soffrire durante una settimana di vacanza alle Maldive. Poc'altro da aggiungere.

Dalbert 6 - Una sola sgroppata da cui nasce, grazie a Lautaro, a Politano e alla deviazione di Bonifazi, il gol dell'Inter. Non certo quel che serve per placare i suoi bollenti spiriti, con radiomercato ch eha recentemente raccontato della sua tristezza da panchinaro. Meglio, decisamente meglio, nella ripresa.

Gagliardini 6.5 - E' il frangiflutti contro cui si scontrano Kurtic e Missiroli. E' lo scoglio contro cui s'infrange il sogno di remuntada della Spal: il suo 2-0 mette a dormire le velleità degli estensi.

Brozovic 5.5 - Un primo tempo mediocre, con regie dettate allo slow motion. L'attenuante: la responsabilità del gioco nerazzurra era tutta nei suoi piedi. Il risultato: poco e nulla. Esce per infortunio, Europa e derby a rischio. (dal 41' Candreva 6 - Quanto meno prova a dare un po' di brio ed è certamente più incisivo rispetto alle ultime sortite. Gioca in una fascia non di sua competenza, peraltro).

Politano 6.5 - Il diagonale che trafigge Viviano deve ringraziare la deviazione di Bonifazi. Però quando conta, l'ex Sassuolo c'è. Prima di allora, nonostante fosse sulla sua fascia di pertinenza, Felipe lo tiene con mestiere al guinzaglio. (dal 74' Borja Valero 6 Fa quello per cui entra in campo: dare ordine al gioco nerazzurro, senza picchi nè sprofondi).

Joao Mario 5 - Promosso ma solo per l'impianto frenante: rallenta il gioco dell'Inter, non accelera e sbatte su uno scoglio non certo fatto di muscoli e spalle come Schiattarella. Prende anche un giallo per indicazioni stradali non gradite da Calvarese.

Asamoah 6 - Spalletti lo schiera come trequartista esterno sulla sinistra e non può essere certo colpa sua. Viene spostato tra i due interni per necessità, e non può essere altrettanto colpa sua. Una gara onesta, non memorabile, che mette in mostra la più grande qualità del ghanese. La duttilità.

Martinez 6.5 - Nel buio delle idee di un'Inter non memorabile, il Torito prova ad accendere le fiammelle. Non avrà le incornate dei numeri capocannonieri, ma sta sopportando il fardello di Icardi con qualità. E strappando applausi all'esigente pubblico interista.