Le pagelle dell'Inter - Lautaro decisivo. Bene la coppia di centrali

Fonte: dall'inviato all'Allianz Stadion, Vienna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Handanovic 6,5 - Serata piuttosto tranquilla la sua. L'ex Knasmullner prova a rovinargliela a metà ripresa, ma il neo capitano è attento e manda fuori salvando il risultato.

Cedric 6 - Nel primo tempo Spalletti lo richiama in continuazione. Non è ancora dentro i meccanismi della sua Inter e si vede, ma riesce comunque a tenere bene Ivan e a proporsi in un paio di occasioni per il cross.

De Vrij 6,5 - In fase difensiva non ha particolari problemi, anche perché il Rapid davanti è ben poca cosa. Riesce ad avere spazio anche per la fase di costruzione e lo fa spesso bene.

Miranda 6 - Come per il collega di reparto, i problemi sono ben pochi. Dove non arriva con la brillantezza arriva con l'esperienza e se la cava discretamente anche se rischia sulla conclusione di Knasmullner.

Asamoah 5,5 - Non brillantissimo, nel primo tempo perde una palla che rischia di diventare sanguinosa ma che il Rapid non sfrutta. Resta bloccato in difesa proteggendo le spalle a Perisic.

Borja Valero 6 - Propositivo al rientro, anche perché il Rapid lo lascia giocare. Si fa vedere anche in fase di recupero con un paio di interventi da vero mediano.

Vecino 6 - Solita prova generosa, solite carenze in fase di costruzione. Sfiora il gol nella ripresa su perfetto invito di Politano.

Politano 6 - Nel primo tempo prova a mettere in difficoltà il Rapid con i suoi dribbling e la sua velocità. Anche lui al rientro, cala un po' alla distanza e Spalletti lo sostituisce. (Dal 78esimo Candreva sv).

Nainggolan 5 - Il peggiore fra i nerazzurri. Ci mette dinamismo, ma le imprecisioni sono davvero troppe sia in fase di costruzione che di conclusione. Un suo errore in appoggio nella ripresa rischia di costare carissimo alla squadra. (Dall'82esimo D'Ambrosio sv)

Perisic 6 - Ci mette tanta buona volontà, avvia l'azione con cui Lautaro Martinez si procura il rigore e nella ripresa salta sistematicamente l'avversario quando arriva sul fondo. Servirebbe solo un po' più di concretezza.

Lautaro Martinez 6,5 - Il man of the match. Schierato titolare al posto di Icardi, si conquista e trasforma il rigore che decide la partita. Un impatto decisamente positivo, verrebbe da dire quasi alla Icardi.