Le pagelle dell'Inter - Lautaro devastante, Brozovic un gladiatore

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Handanovič 6 - Viene battuto solo dalla bella conclusione di Valoti, per il resto della gara non deve compiere particolari interventi.

D'Ambrosio 6 - Torna titolare, gioca nei tre di difesa e ripaga Conte della fiducia con una prestazione attenta e senza sbavature.

De Vrij 6 - Gara senza troppi problemi a livello difensivo. Attento quando la SPAL si presenta in area nerazzurra e sui calci piazzati.

Škriniar 5,5 - Cade nelle finte di Valoti in occasione del gol della SPAL. Decisamente un errore non da lui.

Candreva 6,5 - Sforna cross su cross dalla sua fascia. Perfetto e vincente quello per Lautaro nel finale del primo tempo in occasione del gol del raddoppio nerazzurro. (Dal 78' Godin S.V)

Vecino 6 - Solita Garra in mezzo al campo. Ci prova dalla distanza, ma senza troppa fortuna.

Brozović 6,5 - Nel primo tempo è una furia. Il suo pressing è sempre vincente e porta all'errore i giocatori della SPAL. Cala un po' nella ripresa, ma è fra i più positivi.

Gagliardini 5,5 - Torna titolare, sbaglia qualcosa di troppo in fase di appoggio. (Dal 78' Borja Valero S.V)

Lazaro 6 - L'austriaco vive di lampi. Un colpo di tacco nel primo tempo, una buona conclusione nella ripresa. Se trova anche la continuità, può diventare l'arma in più dei nerazzurri.(Dal 74' Biraghi S.V)

Martínez 7,5 - Sfrutta al meglio l'errore di Valdifiori. Scappa in velocità e lascia partire un diagonale che non lascia scampo a Berisha. Si ripete nel finale di primo tempo con la specialità della casa, il colpo di testa. Mezzo voto in meno per le due occasioni fallite nella ripresa, che di fatto avrebbero chiuso la gara anzitempo.

Lukaku 6,5 - Non segna, non serve assist, ma fa un lavoro preziosissimo davanti. Nel primo gol di Lautaro, porta via due difensori all'argentino che è così libero di calciare. C'è il suo zampino anche nel raddoppio nerazzurro, visto che è proprio il belga a servire Candreva sulla corsa.