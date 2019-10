Le pagelle dell'Inter - Lautaro dribbla tutti, Lukaku male

Fonte: Dall'inviato a San Siro, Milano

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

INTER-JUVENTUS 1-2 -

Handanovic 6,5 - Qualche responsabilità sul primo gol, sembra che non spinga bene con i piedi, ma la spalla buca da sotto le gambe di Skriniar. Può solo guardare lo splendido tiro di Cristiano Ronaldo che si stampa sulla traversa, poi gli sbarra la strada con il corpo sul tiro dal limite dell'area. Nella seconda frazione blinda su Dybala, lanciato verso la porta.

Godin 5,5 - Rude quanto deve, quando CR7 ha palla tra i piedi riesce a dribblarlo verso il centro. Viene sostituito a inizio secondo tempo (dal 53' Bastoni 5,5 - Ci mette personalità e piede, tanto da diventare una sorta di regista aggiunto. Quando entra l'Inter smette di soffrire. Peccato che, a dieci dal termine, tenga Higuain in gioco e con qualche metro di distanza. Errore che costa il match).

Skriniar 6 - Sul primo gol è anche sfortunato, ma lascia un po' di spazio a Dybala. Quando deve mettere l'esperienza lo fa senza patire.

de Vrij 6,5 - Nel primo tempo dovrebbe affrontare Bernardeschi, ci riesce con facilità aiutato dalla serata no dell'avversario.

D'Ambrosio 6 - Sollecitato pochino sulla sua fascia, almeno correndo all'indietro, in un paio di circostanze esce tra gli applausi di San Siro.

Barella 6 - Corre e dà quantità, non sfigura. Soffre, come tutti, l'uscita di Sensi che lo responsabilizza in fase di costruzione.

Brozovic 5,5 - Tanti falli per fermare gli avversari, un paio di errori per eccessiva confidenza che potrebbero cambiare la partita.

Sensi 6 - Sfortunato, si infortunia dopo poco, senza incidere più di tanto sulla partita. Quasi ingiudicabile (dal 33' Vecino 6 - Ci mette un po' a entrare in partita, con caratteristiche diverse rispetto al suo compagno di squadra. Prova il tiro da fuori, prende il palo, poi Szczesny gli nega la gioia del gol).

Asamoah 6,5 - Bello lo scontro con Cuadrado, riesce anche a regalare qualche gioco di gambe. Corre ininterrottamente sulle sua corsia.

Lukaku 5 - Primo tempo da spalla, più che da protagonista, prova il tiro ma viene murato spesso. Sbaglia qualche scelta di troppo, allontanandosi dalla porta. La fotografia della partita è a un minuto dalla fine: in due contro uno sbaglia il tocco, semplice, per mandare in porta il compagno.

Martinez 7 - Gol a parte - il rigore è tirato molto bene - è il più pericoloso dei suoi, chiamando Szczesny a un intervento salva risultato. Poi dribbla chiunque gli capiti a tiro (dal 78' Politano s.v.).