Le pagelle dell'Inter - Lautaro e Nainggolan si salvano. Disastro Skriniar

CAGLIARI -INTER 2-1 - 31' Ceppitelli, 38' Lautaro Martinez, 43' Pavoletti



Handanovič 6 - Nel primo tempo i sardi attaccano da più parti, viene beffato da Cigarini ma un minuto dopo evita la fine anticipata della partita con uno splendido intervento su João Pedro. Può poco sui gol subiti.

D'Ambrosio 6 - Concede poco agli avversari, prova anche a spingersi in avanti soprattutto all'inizio.

De Vrij 5.5 - João Pedro si mostra un brutto cliente, Pavoletti brucia sia lui che il compagno di reparto in occasione del gol decisivo.

Škriniar 5 - Serata da dimenticare, eppure aveva esordito con una bella chiusura. Sorpreso da Pavoletti nel 2-1 che si rivela decisivo, stende Despodov concedendo anche un rigore.

Asamoah 5 - Il Cagliari affonda ripetutamente, e con successo, nella sua zona. E il gol della vittoria parte proprio dalle sue parti. (Dall'83' Candreva sv).

Vecino 5 - Soffre i ritmi alti dei sardi nel primo tempo e non riesce mai a risalire. (dal 69' Borja Valero 6 - Il suo ingresso dà una scossa alla squadra. Sfiora il gol, si fa vedere anche in fase di interdizione).

Brozović 5 - Poco epic questa sera. Anche lui soffre l'intensità dei sardi restando nella mediocrità per tutto l'incontro. (Dall'88' Ranocchia sv).

Politano 6 - Fra le poche note liete. Sua l'intuizione per l'azione dell'1-1. Cragno gli nega la gioia del gol nella ripresa.

Nainggolan 6.5 - Nella sua Sardegna conferma il suo ottimo stato di forma. Lotta come pochi e illumina la scena con le sue qualità tecniche, regalando l'assist del momentaneo 1-1.

Perišić 5 - Suo malgrado entra nell'azione del vantaggio cagliaritano, venendo anticipato da Ceppitelli. La squadra va sotto e lui non riesce a trascinarla nella rimonta, svanendo nel momento del bisogno.

Lautaro Martínez 6.5 - Movimenti da centravanti vero, tanta ferocia e un gol che rende l'assenza di Icardi decisamente meno problematica. Nella ripresa Cragno e il palo gli dicono di no.