Le pagelle dell'Inter - Lautaro, gol da bomber. L'agonismo di Vidal è fondamentale

Handanovic 5,5 - Strano a dirsi vista la sfida, ma raramente viene chiamato in causa. Almeno fino al gol di Miranchuk nel finale. Forse si butta in leggero ritardo

Skriniar 6 - Rientra dopo il lungo stop a causa del Covid e non può essere al meglio. Si fa sverniciare da Zapata nel primo tempo, poi prende le misure e gestisce gli assalti orobici

De Vrij 6,5 - Il migliore del trio difensivo di Conte. O almeno quello che commette meno errori. Solita pulizia nella giocata in fase di costruzione

Bastoni 5,5 - Prova ordinata e propositiva, almeno fino al gol dell'Atalanta. Sulla rete di Miranchuk non sembra esente da colpe

Darmian 6 - Parte subito con un erroraccio, poi migliora col passare dei minuti. Solita abnegazione in entrambe le fasi, dà una mano soprattutto sull'intraprendenza dell'esordiente Ruggeri (dall'83' Hakimi sv)

Brozovic 6,5 - Fa muovere bene la sua squadra, anche se le linee strette dell'Atalanta complicano il palleggio. Parte dai suoi piedi l'azione del gol nerazzurro

Vidal 6,5 - Nel vivo del gioco e della partita. Nel primo tempo, pur con qualche passaggio errato, è il più pericoloso e mette al servizio della squadra il solito agonismo. Fondamentale con la sua sostanza per bloccare il fraseggio veloce degli uomini di Gasperini (dal 70' Gagliardini 5,5 - Rientra dopo il Covid e questa è la grande notizia. Ma sul gol di Miranchuk forse poteva fare di più)

Young 6,5 - Un passo avanti rispetto a Madrid. Solita corsa e doppia fase ben fatta. Ottimo l'assist per Lautaro (dall'83' D'Ambrosio sv)

Barella 6,5 - Oramai è a tutti gli effetti un insostituibile di Antonio Conte. Corre per due, calcia, aiuta i compagni. Altra ottima prestazione dell'ex Cagliari

Sanchez 6 - Confusionario e piuttosto inconcludente, raramente riesce a creare superiorità numerica e a dialogare nello stretto con Lautaro. Poi nella ripresa cresce di tono e mette lo zampino nelle azioni più pericolose dei suoi (dal 74' Perisic 5,5 - Dovrebbe dare brio e pericolosità all'attacco, non ci riesce)

Lautaro 7 - Pimpante e voglioso nonostante il problemino muscolare nel riscaldamento. E' il più pericoloso dei suoi ed il gol di testa su assist di Young è un gesto tecnico da attaccante vero (dal 74' Lukaku 5,5 - Come Perisic, non riesce a cambiare l'inerzia e a dare peso all'attacco di Conte)

Antonio Conte 5,5 - La sua Inter non è ancora al top. Anche contro l’Atalanta riesce a creare occasioni, ma ha difficoltà a trovare la rete soprattutto in rapporto alla mole creata. L’Atalanta si sveglia solo nell’ultimo quarto d’ora, ma tanto basta a riprendere la sua Inter