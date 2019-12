Le pagelle dell'Inter - Lautaro non delude. Godin, errore che pesa

Fonte: dall'inviato a San Siro

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Handanovic 6 - A inizio gara Carles Perez gli scalda le mani con una bella rasoiata mancina. E poco dopo lo stesso canterano lo batte senza possibilità di replica. Nella ripresa fa da baluardo sui contropiedi catalani, ma nulla può sul velenoso rasoterra di Ansu Fati.

Godin 5 - La deviazione che serve Perez sul gol è involontaria e sfortunata, ma il posizionamento e l'anticipo hanno tempi e modi sbagliati. E a questi livelli errori del genere li paghi a caro prezzo. Nella ripresa si concede un paio di belle chiusure, ma come detto il primo gol del Barça incide tanto sul finale.

De Vrij 6 - Solita prestazione attenta e di qualità. Anche se commette un paio di sbavature che potrebbero costare caro. Si concede un paio di sgroppate offensive in stile Lucio.

Skriniar 5,5 - Meno preciso e meno puntuale del solito, un paio di chiusure sono fin troppo affrettate. Sembra soffrire la rapidità e l'esuberanza dei giovani blaugrana.

D’Ambrosio 6 - Conte lo sceglie per la sua attitudine difensiva, ma anche e soprattutto per la sua pericolosità nelle proiezioni offensive. Pericoloso davanti e attento dietro, anche se sull'occasione sbagliata nel primo tempo poteva fare meglio (dal 75' Politano 5,5 - Prova subito a dare velocità alla manovra. Ma è impreciso al momento della conclusione in porta o dell'assist).

Vecino 5,5 - Partita di sostanza, sradica palloni sulla trequarti e aiuta in fase di copertura. Anche se permangono i consueti errori in fase di appoggio, in alcuni frangenti pesanti nello sviluppo della manovra.

Borja Valero 6 Qualche errore di troppo in fase di appoggio e impostazione, ma anche diversi posizionamenti da giocatore navigato e pronto all'uso. Esce stremato (dal 77' Esposito sv).

Brozovic 5,5 - Meno preciso e meno brillante del solito. Probabilmente aveva bisogno di un po' di riposo, ma Conte non ha mai potuto concederglielo. Partita complicata, con diverse imprecisioni.

Biraghi 5,5 - Propositivo, San Siro se ne accorge e sottolinea le giocate con gli applausi come chiedeva Conte. Non è sempre preciso negli appoggi, ma si fa vedere nelle due fasi ed è pericoloso nella battuta dei calci da fermo anche se spesso non sfruttati (dal 69' Lazaro 5,5 - Ha voglia di incidere, ma non ci riesce. E sbaglia un paio di affondi che potevano esser preziosi).

Lautaro 7 - Partita di sacrificio, lavoro sporco e grande qualità, al solito. Propizia il gol di Lukaku e nella ripresa si vede annullare addirittura due gol per fuorigioco. Ma se il Barça cercava conferme sulle qualità del Toro, stasera di certo le ha trovate.

Lukaku 6 - Sempre nel vivo del gioco. L'Inter sulle uscite si affida sempre alla sua fisicità e al suo controllo palla e spesso fa bene. Segna il gol che riapre la gara, ma nella ripresa se ne mangia anche un paio davvero clamorosi. Errori che peseranno come macigni.