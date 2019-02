Le pagelle dell'Inter - Lautaro spento, Politano e Perisic in forma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Handanovic 6 - Poche responsabilità sui tre gol subiti dall'Inter, non deve impegnarsi più di tanto.

D'ambrosio 5,5 - Soffre un po' le incursioni degli avversari, nel finale è sfortunato protagonista dell'intervento da rigore.

De Vrij 5,5 - Qualche sbavatura per il difensore olandese, che fatica a contenere le folate degli attaccanti viola.

Skriniar 6 - Se De Vrij soffre un po', lo slovacco comanda la difesa con la solita autorità.

Dalbert 6 - Qualche buona chiusura, soffre Chiesa solo nella prima parte, poi gli prende le misure. (Dal 62' Asamoah 6 - Poche occasioni per mettersi in luce, fa il compitino senza strafare).

Vecino 6,5 - Segna il classico gol dell'ex, recupera diversi palloni a centrocampo ed è sempre pericolo con le sue incursioni senza palla.

Brozovic 6 - Prova a dare geometrie alla sua squadra, sale in cattedra soprattutto a cavallo dei due tempi.

Politano 6,5 - Altra ottima prestazione per l'ex esterno del Sassuolo, che trova il gol alla sua maniera. (Dal 77' Candreva 5,5 - Un po' fuori dal gioco, non riesce a far salire la squadra nel difficile finale).

Nainggolan 6 - Cresce di condizione e si fa sentire in mezzo al campo. Dà qualità e sostanza. (Dall'89' Borja Valero s.v.).

Perisic 6,5 - Anche il croato è in crescita e trova la seconda rete in pochi giorni. Freddissimo dal dischetto.

Lautaro 5,5 - Passo indietro per l'argentino, che non riesce mai a rendersi pericoloso nell'area avversaria.