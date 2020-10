Le pagelle dell'Inter - Lautaro timbra di nuovo, Vidal cresce. De Vrij leader in difesa

Handanovic 6 - Attento sulla conclusione - centrale - di Luis Alberto, poi non viene più impegnato per gran parte del match.

Skriniar 6 - Schierato di nuovo dal primo minuto, un segnale chiaro anche in chiave mercato. Lo slovacco non si muove e sarà importante per Conte. Partita di grande sostanza, sempre preciso. (Dal 79' D'Ambrosio s.v.).

De Vrij 6,5 - Il grande ex, beccato spesso dai pochi tifosi dell'Olimpico, non delude e chiude tutte gli spazi. Un muro insuperabile.

Bastoni 6 - Soffre Lazzari a inizio partita, poi prende le misure, aiutato anche dai compagni di squadra.

Hakimi 6 - Meno devastante delle prime due uscite, ma sempre prezioso. Né Marusic, né Fares riescono a tenergli testa o a creargli problemi.

Gagliardini 6 - Confermatissimo da Conte, l'ex Atalanta è sempre prezioso in fase di interdizione. Insieme a Vidal fa da schermo protettivo ai difensori. Nella ripresa Conte lo vede in apnea e decide di inserire forze fresche. (Dal 67' Sensi 5 - Dovrebbe dare qualcosa in più con la superiorità numerica, va a prendersi un rosso ingenuo).

Vidal 6,5 - Giganteggia in mezzo al campo. Conte lo vuole basso, lui esegue e ringhia su tutti gli avversari, in particolare Luis Alberto. (Dal 73' Brozovic 6 - Si nota solo per il tiro dal limite che, deviato, colpisce il palo sinistro a Strakosha battuto).

Perisic 5,5 - Lazzari gli va via in un paio di occasioni nel primo tempo, nella ripresa si perde Milinkovic-Savic, che pareggia indisturbato. In mezzo qualche buon ripiegamento, ma a Conte serve altro sulla fascia. (Dal 67' Young 5,5 - Conte lo inserisce per cambiare marcia, ma l'ex Manchester United non è in giornata).

Barella 6 - Schierato nella quasi inedita posizione di trequartista, diventa un fattore nella seconda parte del primo tempo, quando il suo dinamismo e i suoi movimenti creano più di qualche grattacapo alla difesa di casa. Cala nella ripresa.

Lukaku 6 - Fisico, grinta e voglia di segnare ancora. Non ha molte occasioni, però il suo lavoro risulta sempre indispensabile.

Lautaro Martinez 7 - Per oltre un'ora sono sue tutte le conclusioni dei nerazzurri. È l'uomo che sblocca le partite e lo fa ancora, al 30'. (Dal 78' Sanchez s.v.).

Allenatore: Antonio Conte 6 - La sua Inter approccia male il match, poi comincia a macinare gioco e passa in vantaggio, chiudendo tutte le fonti di gioco della Lazio. Dopo aver subito il pari, però, i nerazzurri vanno un po' in difficoltà e stavolta non trova le mosse giuste dalla panchina.