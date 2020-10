Le pagelle dell'Inter - Lukaku, chi se non lui? Vidal protagonista negativo della serata

Handanovic 6 - E' uno dei pochi spettatori del match, almeno per 85'. Nel senso che non viene praticamente mai chiamato in causa se non per il giropalla in fase difensiva. Poi viene svegliato dal rigore di Bensebaini e dalla rete in solitaria di Hofmann. In entrambe le occasioni non ha colpe

D'Ambrosio 6,5 - L'ammonizione a inizio partita potrebbe condizionarlo, ma non è così. Attento, aggressivo e soprattutto caparbio nel tenere in campo il pallone da cui nasce il gol di Lukaku

De Vrij 6 - Elegante e attento, al solito. Anche se nella ripresa è protagonista di una pessima uscita del pallone che dà il via all'azione che porta al rigore in favore del 'Gladbach

Kolarov 6,5 - Reduce dalla negativa prova contro il Milan, il serbo è autore di una gara attenta e battagliera. Mezzo punto in più per i calci d'angolo, sempre pericolosissimi. Come dimostra la rete del 2-2 di Lukaku

Darmian 7 - Buona la prima in nerazzurro, per l'ex Parma. Corre avanti e indietro sulla destra senza sosta, cercando di non far rimpiangere un certo Hakimi. Molto propositivo in fase offensiva, proprio come vuole Conte

Barella 6 - La troppa generosità a volte lo porta a commettere qualche ingenuità, ma la sua presenza nel motore nerazzurro è semplicemente fondamentale. Cala un po' col passare dei minuti, la stanchezza dei tanti impegni ravvicinati forse si è fatta sentire

Vidal 4,5 - Fisicamente sta benissimo e nel primo tempo è fra i migliori. Poi arriva il tracollo. Provoca il rigore del pareggio tedesco e perde completamente Hofmann sul raddoppio. Due errori da matita rossa che pesano tremendamente sul risultato finale

Perisic 6 - A tratti si assenta, ma in generale è uno dei più propositivi dei suoi. Soprattutto nel primo tempo, quando si rende protagonista di almeno 3 discese (con relativi cross) di livello. Cala col passare dei minuti (dal 79' Bastoni 6 - Tocca leggermente il pallone che poi Lukaku trasforma nel 2-2. Tanto basta)

Eriksen 6 - Non sbaglia, ma neppure riesce a incidere. Galleggia fra le linee ma viene asfissiato dalla fisicità del centrocampo tedesco. Riesce comunque a costruirsi qualche spunto degno di nota, ma da uno così (soprattutto in Europa) ci si aspetta sempre la giocata decisiva (dal 79' Brozovic sv)

Sanchez 5,5 - A tratti confusionario e non sempre al centro del gioco, il suo rientro da titolare non è dei migliori. Anche alla luce degli acciacchi post Nazionale, Conte lo toglie dopo i primi 45' (dal 46' Lautaro Martinez 6,5 - Con l'ingresso del Toro cambia la musica offensiva degli uomini di Conte. Propizia il primo gol di Lukaku, colpisce un clamoroso palo con una girata volante)

Lukaku 7,5 - Semplicemente inarrestabile. Dopo un primo tempo opaco, con tante sponde sbagliate, il belga si carica la squadra sulle spalle e segna una doppietta che potrebbe risultare fondamentale nell'economia del girone Champions

Antonio Conte 6 - L'Inter, rigore a parte, per 85' non subisce neanche un tiro in porta. Sintomo che la squadra ha equilibrio ed è ben schierata in campo. Anche se in fase offensiva si nota qualche problema in più del solito. Ironia della sorte, viene tradito proprio da quell'Arturo Vidal a lungo inseguito sul mercato e autore questa sera di due errori che portano ai gol tedeschi