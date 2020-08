Le pagelle dell'Inter - Lukaku croce e delizia. Ma dov'è Lautaro? Male la difesa

vedi letture

SIVIGLIA-INTER 3-2

Handanovic 5 - Pronti, via e sbaglia un'uscita che rischia di portare grossi guai per il Siviglia. Sull'1-1 di De Jong cerca il miracolo ma non riesce a fermare il colpo di testa. Non esce quasi mai, forse dà poca sicurezza sui palloni alti.

Godin 5,5 - Viene anticipato in maniera netta da De Jong sul gol, poi però si riscatta con un grande colpo di testa per il 2-2. Sulla rovesciata di Diego Carlos mantiene le distanze rimette il pallone in mezzo.

De Vrij 5 - Non sta tanto bene e si vede, perché sembra un pelo spaesato rispetto al suo solito modo di governare l'area. In collaborazione con Godin si perde De Jong.

Bastoni 6 - Meno sprintoso del solito, ma quando la sfera arriva nella sua zona non ha particolari problemi a controllare.

D'Ambrosio 5 - Rischia il giallo al primo minuto per una mezza sbracciata, è ruvido e attaccabrighe, ma per cattiveria agonistica. Sta lontano e si gira sulla rovesciata di Diego Carlos, errore fatale (dal 78' Moses s.v.).

Barella 6,5 - Sul primo gol fa il break su Banega per poi cederla a Lukaku. È elettrico, spesso va a contestare non solo la palla agli avversari, ma le decisioni dell'arbitro. Quantità.

Brozovic 6 - Frangiflutti davanti alla difesa, Banega gli danza intorno e qualche volta riesce a eludere il suo controllo. Il pallone del 2-2 è davvero al bacio.

Gagliardini 5,5 - Corre, va via con un tocco vellutato che costa il giallo a Banega, riprende a correre. Alle volte, vista la pressione sulla sinistra, deve cercare di tamponare. Ha sul piede il 3-2 ma tocca troppo piano (dal 77' Eriksen s.v.).

Young 5,5 - Sulla sinistra ha il problema di dover controllare Jesus Navas e Suso. Spesso infatti il buco arriva da quella parte.

Lukaku 6,5 - Prende e saluta tutti sin da subito, quando va via di forza a Diego Carlos, come fosse un allenamento del venerdì. Insacca dal dischetto, poi si guadagna la punizione del 2-2. La sfortuna però si accanisce su di lui: sulla rovesciata del difensore sbaglia a mettere il piede e condanna la sua squadra.

Lautaro 5 - Astratto nel primo tempo, nella ripresa spedisce in porta Lukaku con una giocata molto rapida. Troppo evanescente però, doveva essere la sua finale (dal 78' Sanchez 6 - Ha l'occasione per pareggiare, si tuffa a capofitto... Ma Koundé salva sulla linea).

Conte 5 - La formazione è sempre quella, ma cambiare a dieci minuti dalla fine e solamente sullo svantaggio, quando la sua Inter sembra che abbia più forza rispetto al Siviglia, può dare un rimpianto in più.