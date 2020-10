Le pagelle dell'Inter - Lukaku fa quel che può. Kolarov disastroso in fase difensiva

INTER-MILAN

Handanovic 6,5 - Bravo ma sfortunato in occasione del rigore parato a Ibra, con la palla che torna sui piedi dello svedese per il tap-in vincente. Non può niente in occasione del raddoppio rossonero.

D'Ambrosio 5 - Si fa saltare netto da Leao nell'azione che porta al raddoppio del Milan. Soffre molto il portoghese per tutto l'arco della partita.

De Vrij 6 - Non sempre perfetto nelle chiusure ma contro Ibrahimovic non è mai facile. Certamente il migliore nel reparto nerazzurro, anche se non è stata la sua miglior serata.

Kolarov 4,5 - Veramente ingenuo in occasione del fallo su Ibrahimovic che porta al rigore del vantaggio del Milan. Si riscatta parzialmente servendo Perisic in modo perfetto nell'azione che porta al gol dell'1-2. Meglio in fase offensiva, ma il suo ruolo è quello di terzo centrale. In ritardo anche in occasione del raddoppio di Ibra. Derby disastroso.

Hakimi 6,5 - Pronti via e mette subito in difficoltà il Milan con uno dei suoi spunti. Vince il duello con Theo Hernandez e quando parte è quasi sempre imprendibile. Fallisce però il gol del 2-2 a inizio ripresa, mandando a lato di testa da ottima posizione.

Vidal 6 - Recupera tantissimi palloni e fa tanto lavoro sporco. Dalle sue parti è difficile passare e i suoi muscoli sono importanti per dare equilibrio alla squadra. Splendido l'assist non sfruttato però da Hakimi a inizio ripresa. (Dall'83' Sanchez SV).

Brozovic 5,5 - Opaco in fase di costruzione e poche giocate all'altezza. Rimedia anche un cartellino giallo, che induce Conte a sostituirlo. (Dal 68' Eriksen 5,5 - Entra ma non incide. Ancora lontano dall'essere decisivo).

Perisic 6 - Suo l'assist per il gol dell'1-2 di Lukaku. Spinge sulla corsia di sinistra ma non sempre riesce a essere lucido nell'ultimo passaggio.

Barella 6,5 - Tanta corsa e qualità per il centrocampista sardo che nel primo tempo è andato anche vicino al gol del possibile pareggio. Si batte e lotta per tutto l'arco della gara.

Lautaro Martinez 5,5 - Parte bene e nella prima mezz'ora Kjaer è costretto molte volte al fallo ma in fase offensiva non è quasi mai pericoloso. Cala vistosamente nel secondo tempo.

Lukaku 6,5 - Viene cercato tantissime volte e molto spesso è bravo a proteggere palla facendo salire la squadra. Si fa trovare al posto giusto sul cross di Perisic che porta all'1-2, poco più tardi sfiora anche il gol del pari con un colpo di testa.

Conte 5,5 - Prima sconfitta e seconda giornata consecutiva senza vittorie. La fase difensiva fa acqua e le assenze di Skriniar e Bastoni non possono essere un alibi al 100%. Serve un cambio di rotta il prima possibile.