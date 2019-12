Le pagelle dell'Inter - Lukaku sbatte contro un muro. Skriniar colpevole

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di www.imagephotoagency.it

Handanovic 7: La parata su Badelj nel primo tempo è da top a livello mondiale, come di consueto del resto. Sul gol di Vlahovic forse avrebbe potuto fare di più ma è stato preso in controtempo dal tiro del serbo.

Bastoni 6: Dalla sua parte incrocia i tacchetti con Chiesa e spesso è costretto a fermarlo con le dure. Costretto a uscire poco prima della fine della partita. (Dall'88' Godin S.V.: Entra e l'Inter subisce il gol del pari).

Skriniar 5: Rischia il fallo da rigore quando scivolando tocca con la mano nella propria area. Anche lui usa le maniere forti su Chiesa. Ha sulla coscienza la fuga vincente di Vlahovic.

De Vrij 6,5: Il più ordinato della difesa di Conte. Tiene a bada Boateng senza affanno, anche perché non si tratta di una punta e lui ha vita facile.

D'Ambrosio 6: Compitino sulla propria fascia dove spesso è costretto a rincorrere Dalbert. Non si vede in fase offensiva ma difende con ordine.

Vecino 5,5: Tiene il centrocampo senza toccare molti palloni ma senza troppi grattacapo. Non si vede quasi mai, Barella e il suo dinamismo avrebbero fatto sicuramente piùù comodo.

Brozovic 6: Dalle sue parti circola Castrovilli e non è un cliente facile. Meno metronomo e più incontrista del solito. Nervoso dopo il giallo preso nel primo tempo, contiene senza inventare.

Borja Valero 7,5: Non segnava dal 2018 e decide proprio a "casa" di ricordarsi come si fa. Segna una rete bella quanto pesante e poi dispensa grandi giocate liberato dalla prestazione negativa di Badelj. (Dall'83' Agoume 6: Entra e la Fiorentina pareggia. Non è colpa sua, ma a centrocampo l'emergenza dell'Inter si è fatta sentire).

Biraghi 6: Con Lirola da controllare, spesso fa il quarto difensore più che il quinto centrocampista. Mette un paio di cross molto interessanti per Lukaku che sbatte contro Dragowski.

Lautaro 5,5: Segna ed esulta ma il Var annulla l'ennesimo sigillo della sua stagione. Nervosissimo dopo uno scontro con Dragowski, nell'azione successiva lascia il piede colpendo il polacco in uscita. Ha rischiato il rosso e Conte lo toglie. (Dall'83' Politano S.V.).

Lukaku 6,5: A tratti sparisce salvo poi riapparire improvvisamente alle spalle degli avversari. E' un costante pericolo per la difesa viola. Solo Dragowski gli nega l'ennesimo gol della stagione.