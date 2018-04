Le pagelle dell'Inter - Male D'Ambrosio, Icardi non pervenuto

Risultato finale: Torino-Inter 1-0.

Handanovič 6 - Non ha colpe sul gol, in un paio di interventi salva la propria porta. Bene anche sui palloni alti.

Cancelo 6.5 - Sulla corsia destra è imprendibile. Non lo prendono quasi mai, va sempre al traversone.

Škriniar 5.5 - Sbaglia qualche intervento, dalle sue parti si sfonda con troppa facilità. Soprattutto nel primo tempo.

Miranda 6 - Compie un paio di buoni interventi. Tenere Belotti non è mai semplice, soprattutto se in giornata.

D'Ambrosio 5 - Sbaglia troppo, non va quasi mai al traversone e sbaglia anche sui palloni più semplici. (Dall’87’ Ranocchia s.v,).

Brozović 6.5 - Tutti i palloni passano dai suoi piedi. Sbaglia poco ed è sempre molto attento, la squadra si fida di lui.

Gagliardini 6 - Riesce a gestire bene le giocate, soprattutto quelle difensive. Si intende bene con il compagno di reparto.

Candreva 6.5 - Uno dei migliori in campo, prova sempre la giocata e la conclusione. Ansaldi rischia molto e non lo tiene mai. (Dal 58’ Rafinha 6 - Entra bene in campo, dà quel pizzico di vitalità in più).

Borja Valero 5.5 - Gioca in una posizione in cui serve velocità, ma tocca sempre il pallone una volta in più. E rallenta il gioco. (Dal 68’ Karamoh 6 - Prova le accelerazioni, ma spesso predica nel deserto).

Perišić 5 - Uno degli assenti ingiustificati: a parte la traversa nel primo tempo, non riesce proprio ad entrare in partita.

Icardi 5 - Una buona girata, poi nelle giocate sbaglia spesso la misura e non trova mai il tempo giusto.