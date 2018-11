Le pagelle dell'Inter - Muro Handanovic. E Icardi è il solito rapace

Inter-Barcellona 1-1 (83' Malcom, 88' Icardi)

Fonte: dall'inviato a San Siro

© foto di Insidefoto/Image Sport

Handanovic 6,5 - Tiene in partita i suoi nel primo tempo, fermando gli attacchi blaugrana in almeno tre occasioni. Anche nella ripresa si fa trovare pronto, soprattutto su Rakitic. Può poco sul gol di Malcom.

Vrsaljko 6 - Nel primo tempo chiude bene in un paio di occasioni e duetta spesso con Politano. Forse però manca ancora il salto dal punto di vista della personalità.

Skriniar 6,5 - Buone chiusure, specialmente nella prima frazione quando Suarez sembra in grande giornata. Rattoppa anche sugli errori dei compagni.

De Vrij 5,5 - Qualche errore di troppo soprattutto in appoggio. Fortunatamente gli attaccanti blaugrana non sfruttano le concessioni. Su Coutinho, prima del gol di Malcom, poteva forse fare meglio.

Asamoah 5,5 - Non la sua miglior serata. Soffre gli attacchi blaugrana, anche se Dembele si spegne presto. Arriva con l'esperienza dove non riesce con la velocità.

Vecino 6 - Solita corsa, solita applicazione, soliti errori di appoggio. Ma il suo dinamismo e la sua presenza sono fondamentali in questa Inter.

Brozovic 5,5 - Un passo indietro, forse anche due, rispetto alle ultime uscite. Nel primo tempo non riesce a trovare i giusti ritmi, cresce nel corso della gara ma le sue idee mancano come l'aria al gioco (Dall'85esimo Lautaro Martinez 6,5 - Entra per pochi minuti ma bastano per lasciare il segno. Combatte e tiene un pallone difficile che poi Icardi trasforma in gol).

Politano 6,5 - Così così nel primo tempo, probabilmente anche a causa dell'importanza della partita. E della velocità di Jordi Alba. Meglio, molto meglio, nella ripresa quando si costruisce almeno 3 interessantissime palle gol. Esce stremato e applaudito da San Siro. (Dall'81esimo Candreva sv).

Nainggolan 5,5 - Non è al meglio, non può essere al meglio. E si vede. Nel primo tempo fatica a trovare posizione e ritmo, anche se qualche spunto interessante lo offre. Ma in una gara del genere è davvero troppo poco, Spalletti se ne accorge e lo togli dopo neanche 20 minuti di secondo tempo. (Dal 63esimo Borja Valero 6 - Entra al posto di uno spento Nainggolan. Da segnalare una bellissima apertura per Politano, gestisce bene un paio di occasioni).

Perisic 6 - Tanta corsa nell'arco dei 90 minuti. Nel primo tempo si segnala per un paio di buone coperture difensive. Nella ripresa accelera per provare a far male al Barça e almeno in parte ci riesce.

Icardi 7 - La risolve ancora una volta il capitano. Nel primo tempo non si vede, toccherà si e no 5 palloni. Nella ripresa entra meglio in campo, anche se la zampata vincente arriva all'88esimo. Tanto basta per renderlo il migliore dei suoi.