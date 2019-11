Le pagelle dell'Inter - Oggi la GDS va in affanno. Solito Lautaro

© foto di www.imagephotoagency.it

Borussia Dortmund-Inter (5' Lautaro, 40' Vecino, 51' Hakimi, 64' Brandt, 77' Hakimi)

Handanovic 5,5 - Nel primo tempo è fenomenale su due conclusioni decisamente pericolose del BVB. Nella ripresa crolla anche lui sotto i colpi incessanti dell'onda giallonera spinta dal Signal Iduna Park. Forse poteva qualcosina in più sul secondo e il terzo gol.

Godin 5,5 - Il migliore di una difesa che nel secondo tempo affonda. Nel primo tempo gioca con personalità, dimostrando che queste sono le sue partite. Nel secondo tempo prova a rattoppare qua e là, senza grande fortuna.

De Vrij 5,5 - Si vede meno del solito, anche perché la pressione alta del BVB lo costringe a limitare i compiti di regia di fino. Non guida il reparto come al solito.

Skriniar 5 - Nel primo tempo alcuni errori in chiusura e altre cose decisamente ben fatte. Nel secondo tempo dalla sua parte i gialloneri arrivano col motorino e lui non riesce a fare granché per fermarli.

Candreva 6 - A conti fatti mette lo zampino in entrambe le reti nerazzurre, tanto basta per raccogliere un voto positivo. Spostato a sinistra per contenere Hakimi con l'uscita di Biraghi, non ha più fortuna dei compagni, visto che sul terzo gol potrebbe fare qualcosa in più.

Vecino 6 - Schierato titolare nella casella di Sensi, il primo tempo è fatto di intensità, interventi strappa palloni e il gol del momentaneo 0-2. Nella ripresa cala vistosamente e commette qualche errore in palleggio. (dal 68' Sensi 6 - Avrebbe l'occasione di pareggiare sul finale. Rientra dall'infortunio, manca il ritmo ma i piedi delicati si vedono comunque).

Brozovic 6 - L'azione con cui fa partire la rete di passaggi per il secondo gol di Vecino è spettacolare. Non ha particolari responsabilità sui gol degli avversari.

Barella 6 - Probabilmente ne primo tempo è il migliore in campo. Corre, randella e crea. C'è tutto nei suoi primi 45 minuti. Nella ripresa però perde la bussola come tutti i compagni.

Biraghi 5 - Prende un giallo dopo 30''. Nel primo tempo soffre tanto le incursioni dell'indiavolato Hakimi, con l'ex Real che sfonda a più riprese su quella fascia. Non commette errori di rilievo seppur perda il confronto col diretto avversario, ma anche in attacco si vede fin troppo poco. (dal 66' Lazaro 6 - Almeno ci prova, nella ripresa, a creare qualcosa. Poco, ma ci prova).

Lautaro 6,5 - Pronti via ed è subito gol. L'ennesimo di una stagione che sembra magica. La rete del momentaneo 1-0 sembra il preludio di un'altra super serata, invece l'illusione dura solo un tempo. Nella ripresa non si nota, come del resto i compagni.

Lukaku 5,5 - Tante spallate, alcune sponde sbagliate (e altre giuste) e un palo colpito seppur l'arbitro avesse successivamente fischiato fuorigioco. Forse poteva e doveva dare di più, soprattutto in quei primi minuti di ripresa che hanno invertito l'inerzia della gara. (dal 73' Politano sv - Sfortunatissimo. Entra e si fa subito male, ma resta in campo visto che Conte ha finito i cambi. Difficile giudicarlo).