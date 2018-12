Le pagelle dell'Inter - Perisic è tornato, male i centrali e i cambi

Chievo-Inter 1-1 (39' Perisic, 91' Pellissier)

Handanovic 6 - Salva il risultato su Pellissier al 58' con una grande risposta al precedente miracolo di Sorrentino. Ma, in occasione del pari del Chievo, è troppo esitante in uscita favorendo il lob incontrastato del capitano avversario.

Vrsaljko 6 - Gara positiva per il terzino croato, padrone della fascia destra in entrambe le fasi di gioco.

De Vrij 5,5 - Incerto e impreciso. Sbaglia qualche passaggio facile facile nel primo tempo, costringendo Skriniar a rimediare col fisico. Nel recupero si fa infilare alle spalle da Pellissier così come il proprio compagno di reparto.

Skriniar 5,5 - Era forse andato meglio rispetto a De Vrij, rispondendo colpo su colpo a Meggiorini-Pellissier. Ma con un risultato a favore da proteggere, a tempo regolamente ormai scaduto, serviva più lucidità.

D'Ambrosio 6,5 - Spina nel fianco costante per gli esterni gialloblù. Gara, come di consueto, di grande sacrificio, impreziosita dall'assist per il momentaneo 1-0 di Perisic.

Joao Mario 6 - Ulteriori passi di crescita, il portoghese sta diventando un elemento prezioso nello scacchiere tattico nerazzurro. Stasera qualche giocata di qualità e un ottimo feeling col resto dekla squadra (Dall'81' Borja Valero sv).

Brozovic 6 - Nella sua prova stasera c'è poco epico e tanto di regolare. Non è certo la sua migliore giornata con l'Inter, lo si capisce quando nella ripresa svirgola malamente un calcio d'angolo beccandosi i fischi tutto lo stadio.

Politano 5,5 - Propositivo nel primo tempo, cala alla distanza. E l'Inter si ritrova così ad attaccare solamente sulla fascia di Perisic (Dal 74' Lautaro Martinez 5,5 - Spalletti lo manda in campo alla ricerca del gol del ko, ma il giovane argentino si fa tremare le gambe e sbaglia i pochi palloni che passano dalle sue parti).

Nainggolan 6 - Prova non indimenticabile, ma comunque sufficiente per il centrocampista belga. L'ex Roma lotta e corre per un'orettta, ma non è ancora al 100% della condizione fisica. E si vede (Dal 66' Vecino 5,5 - Se i cambi del Chievo hanno cambiato la partita in positivo, non si può certo dire lo stesso di quelli dell'Inter. Tanta passaggi sbagliati, proprio quando la squadra aveva bisogno di forze fresche per amministrare e chiudere l'incontro).

Perisic 6,5 - Ritrova il gol dopo ben 112 giorni di astinenza e si rivela il migliore in campo dell'Inter. Ivan è tornato 'Il Terribile', ma questa è l'unica buona notizia della serata di Spalletti.

Icardi 6 - Sfiora la rete in un paio di occasioni, ma Sorrentino si supera e gli dice di no. Partita sufficiente, ma 'Maurito' avrebbe sicuramente potuto fare di più.