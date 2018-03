Le pagelle dell'Inter - Perisic invisibile, Brozovic alla Casemiro

Inter-Napoli 0-0

Handanovic 6 - Non si sporca praticamente mai i guantoni. Tutti i tentativi del Napoli non centrano lo specchio, così lo sloveno tocca palla solo sulle uscite e mai con una parata.

Cancelo 6 - Nel primo tempo gioca a destra, sulla fascia di Insigne, e soffre la sua qualità. Cresce nella ripresa dall'altro lato, mostra buona tecnica in fase di disimpegno.

Miranda 6,5 - Buona gara di lettura, sempre presente in marcatura, mai in ritardo sugli attaccanti. Una sola sbavatura in fase di disimpegno in tutta la partita.

Skriniar 7 - Roccioso, praticamente insuperabile. Ha un ottimo senso della posizione, recupera tantissimi possessi, anticipa spesso gli avversari.

D'Ambrosio 6 - Prestazione prettamente difensiva. Non spinge mai, ma dietro tiene botta ed è sempre attento a chiudere le diagonali, sia quando gioca a destra che quando gioca a sinistra.

Brozovic 7 - Dovrebbe essere quello più tecnico, ma invece oggi svolge solo la funzione di frangifrutti. Recupera una miriade di palloni e si disimpegna quasi sempre piuttosto bene. Dà legnate in mediana, si dedica solo alla fase di interdizione con ottimi risultati. E dà tanto equilibrio. Una prova alla Casemiro.

Gagliardini 6,5 - Stesso discorso fatto per il collega. Comincia benissimo, non concedendo spazi al Napoli. Qualche errore nella ripresa per la stanchezza, ma tiene sempre bene la posizione.

Candreva 5,5 - Primo tempo positivo, con l'unica palla gol dell'Inter creata con un mancino dalla distanza e qualche buona incursione. Ma nella ripresa scompare completamente dal Dal 79' Borja Valero s.v.

Rafinha 5,5 - Dà una buona mano in fase di non possesso, schiacciandosi spesso sui due mediani. In fase offensiva però non incide e sbaglia qualche cross di troppo. Dal 64' Eder 6 - Entra col piglio giusto, sfrutta la sua velocità in ripartenza e crea qualche piccolo grattacapo alla difesa del Napoli.

Perisic 5 - Il peggiore in campo. Scompare dal capo, tocca pochi palloni e, quando lo fa, spesso li perde. Completamente impalpabile, quasi un peso per quest'Inter. Invisibile. Dall'86' Karamoh s.v.

Icardi 6 - Partita difficile contro i centrali del Napoli. Non ha neanche un'occasione da rete, ma fa tanto lavoro per la squadra. Autore di una prova generosa.