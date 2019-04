Le pagelle dell'Inter - Radja torna Ninja. Icardi non segna ma fa segnare

© foto di www.imagephotoagency.it

Frosinone-Inter 1-3 (61' Cassata; 19' Nainggolan, 37' Perisic, 90'+3 Vecino)

Handanovic 5 - Il tiro di Cassata passa sotto le gambe del compagno, ma lui è lento nello scendere e senza forza nel respingere.

D'Ambrosio 7 - Dimostra ancora una volta che non serve una fascia al braccio, per essere leader. Sforna l'assist per la rete di Nainggolan, dietro ha l'avversario più ostico ma riesce a contenerlo.

Skriniar 6 - Ha il merito di conquistarsi il rigore che regala il doppio vantaggio ai suoi. Bene dietro, senza tantissimo lavoro da fare. Inganna (involontariamente) Handanovic sul gol subito.

De Vrij 6 - Poco sollecitato come il compagno, dà al reparto la consueta tranquillità.

Asamoah 5,5 - Soffre Paganini e soffre in generale. Nel primo tempo non gli arrivano pericoli e partecipa al palleggio, nella ripresa sì e sono dolori.

Vecino 7 - È sempre e comunque l'uomo della Champions per questa squadra. Intendiamoci: battere il Frosinone non cambia la stagione dell'Inter e forse la vittoria sarebbe arrivata comunque. Però il suo timbro c'è comunque.

Borja Valero 5,5 - Gioca semplice, senza troppa mobilità, gestendo il possesso palla dei suoi, che finché c'è lui in campo la tengono quasi sempre, anche a rischio di piacersi fin troppo. Non proprio coriaceo in occasione del gol di Cassata, esce per infortunio. (Dal 74' Gagliardini 6 - L'ingenuità non va a referto, per sua fortuna. Dà maggiore fisicità al centrocampo di Spalletti).

Politano 6,5 - Straripante a livello fisico, quanto a superiorità numerica è l'uomo in più dell'Inter. Difetta di precisione quando potrebbe fare male in prima persona. (Dall'89' Joao Mario s.v.).

Nainggolan 7 - Ecco il Ninja che serve all'Inter. Al di là del bel gol, gioca a tutto campo: prezioso nei ricami offensivi, utile nei ritorni difensivi. Pare vicino a tornare la miglior versione di se stesso.

Perisic 6 - Il rigore e poco altro. Spalletti gli chiede di entrare in campo e lui lo fa pochissimo, anche perché non è nelle sue corde. Freddo dal dischetto. (Dal 71' Keita 6 - Entra nel miglior momento degli avversari, dà freschezza alla fase offensiva e un po' di respiro).

Icardi 6,5 - Non segna, ma fa segnare. La sua prestazione farà discutere, anche perché in campionato non segna su azione dal 2 dicembre e stasera sbaglia almeno un paio di gol che un "altro" Icardi avrebbe siglato a occhi chiusi. Però col suo movimento crea il vuoto in cui si inserisce Nainggolan per l'1-0 e poi offre la palla che Vecino deve solo spingere in rete per il definitivo 3-1.