Le pagelle dell'Inter - Rafinha dà qualità, Ranocchia uomo del destino

Udinese-Inter 0-4

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Handanovic 6,5 - Clean sheet ben meritato. Nel primo tempo risponde presente ad un paio di tentativi di Lasagna. Prende tutto, anche quando il gioco è fermo.

Cancelo 6,5 - Regala ottimi spunti sulla fascia. Ha velocità e dribbling, sta crescendo anche in fase difensiva.

Skriniar 6 - Non ha chissà quanto da intervenire. Ordinaria amministrazione. Il classe '95 è il leader della difesa.

Ranocchia 7 - E' una di quelle storie che solo il calcio sa regalare. Non doveva neanche giocare, ma l'infortunio di Miranda nel riscaldamento l'ha lanciato nell'undici di Spalletti. E ad aprire le danze - guarda caso - è proprio lui: accarezza il pallone su un angolo di Brozovic e sigla l'1-0. E' lui l'uomo del destino.

Dalbert 6,5 - Gioca con il piglio giusto, perché a sorpresa parte dal primo minuto e ha tanta vogliad di far bene. Molto aggressivo, non ha ancora i 90 minuti nelle gambe e al 70' esce per crampi. Dal 70' Santon s.v.

Borja Valero 7 - Ha un telecomando al posto del piede. Dove volete fare andare il pallone? Ditelo a Borja, ci pensa lui. A sorpresa trova anche il gol, quello che chiude tutto nella ripresa.

Brozovic 6,5 - Ha il piede dotato di bussola, per dirla alla Spalletti. Riesce ad orientare il pallone sempre nella direzione che dice lui. Cala un po' nella ripresa. A referto l'assist per l'1-0 di Ranocchia.

Candreva 6 - Forse lo zero alla voce gol fatti si fa sentire un po'. Spreca una grossa occasione davanti a Bizzarri, ma il suo lavoro sulla fascia è sempre importante. I dati restano: 68 tiri in stagione e zero gol. Dal 79' Karamoh 6 - Entra e ha giusto il tempo di colpire una traversa, non sfruttando benissimo quella occasine.

Rafinha 7,5 - E' il migliore in campo. Dà grandissima qualità alla manovra dell'Inter, che ha trovato una svolta proprio da quando c'è l'ex Barcellona. Oscilla tra le linee, non dà punti di riferimento e non sbaglia neanche un passaggio. Poi va in gol, a tu per tu con Bizzarri, mostrando anche grande freddezza. Dall'84' Eder s.v.

Perisic 6,5 - Accentra spesso la sua posizione, viene più in mezzo al campo per non uscire troppo dalla manovra. Gli manca il gol, ma oggi veste più i panni del rifinitore.

Icardi 7 - Il capitano fa il lavoro che gli chiede Spalletti. Viene servito spesso sulla posizione, poi lui difende il pallone in maniera divina e lo smista. Sul finale del primo tempo azione da attaccante vero: si gira in area, calcia sul primo palo e batte Bizzarri. Sono 28 in campionato.