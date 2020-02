vedi letture

Le pagelle dell'Inter - Sanchez ha voglia e si vede. Gollonzo per Lukaku

Padelli 6 - Raramente chiamato in causa. Il gol di Cauly arriva da posizione ravvicinata, ma l'impressione è che nell'occasione potesse provare a fare qualcosa di più. Bravo e reattivo poco prima del 70' su Swierczok.

D'Ambrosio 6,5 - Propositivo in fase offensiva, attento e concentrato in quella difensiva. Fa il terzo e mezzo di difesa, nel senso che a volte sembra a tutti gli effetti un centrale della linea a tre, altre volte l'esterno del centrocampo a 5 (dal 76' Bastoni sv).

Ranocchia 6 - Come all'andata, indossa la fascia da capitano e guida la squadra dal centro della difesa. Gioca con sicurezza, senza sbavature anche per colpa di un attacco avversario piuttosto sterile

Godin 5,5 - Inizia con personalità e la stessa voglia di divertirsi mostrata a Razgrad all'andata. Peccato che sul vantaggio bulgaro perda malamente il confronto fisico con l'autore del gol Cauly

Moses 6,5 - Spinta costante sulla fascia destra. A volte pasticcia un po' col pallone fra i piedi, ma il suo apporto soprattutto in fase offensiva è importante

Barella 6 - Non sempre preciso, anzi. Sbaglia qualcosina di troppo in fase di costruzione, ma si salva col dinamismo costante e con un paio di inserimenti di pregevole fattura (dal 46' Brozovic 5,5 - Entra in campo a inizio secondo tempo e appare svogliato. E infatti Conte lo richiama subito. Migliora col passare dei minuti, ma contro la Juventus servirà ben altro).

Borja Valero 6 - Si vede poco, con la squadra che spesso e volentieri preferisce saltare il centrocampo e appoggiarsi direttamente su Lukaku. Lo spagnolo vive comunque il match con tranquillità e senza errori.

Eriksen 6,5 - Inizia ancora una volta nel ruolo di mezzala del centrocampo a 5 e spesso aspetta troppo il pallone. Quando ha modo di avere la sfera sui piedi, però, dimostra di essere di un'altra categoria. Come nel caso dell'assist profondo per la rete di Biraghi

Biraghi 6,5 - Sul gol bulgaro appare leggermente fuori posizione su Cicinho, autore del cross. Si riscatta alla grande pochi minuti dopo col gol dell'1-1. In costante proiezione offensiva nel primo tempo, bravo in copertura nella ripresa.

Sanchez 7 - Sprinta e dribbla, ha voglia di giocare e si vede. Cerca spesso il dialogo stretto coi compagni, come in occasione del gol (suo l'assist) di Lukaku. Nella ripresa colpisce una clamorosa traversa da lontano. Per intensità e voglia messa in campo è sicuramente il migliore

Lukaku 6,5 - Solite sponde, solito lavoro al servizio della squadra. La prima parte di gara non è perfetta dal punto di vista delle scelte, poi con un pizzico di fortuna trova la rete del vantaggio nerazzurro allo scadere del primo tempo (dal 62' Esposito 6 - Rientra dopo l'infortunio, a partita praticamente chiusa. Di occasioni pericolose neanche l'ombra, ma i palloni giocabili sono davvero pochi. Si sbatte e va sempre in pressing sull'avversario)

Antonio Conte 6 - La sfida, visto il valore degli avversari e il risultato dell'andata, non era proibitiva. Ma neppure da prendere sottogamba, come dimostra il vantaggio bulgaro nel primo tempo. Rimette in riga i suoi ed evita brutte figure nel deserto di San Siro.