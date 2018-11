Le pagelle dell'Inter - Sant'Handanovic non basta, Asamoah il peggiore

Atalanta-Inter 4-1 (9' Hateboer, 62' Mancini, 88' Djimsiti, 93' Gomez; 47' rig. Icardi)

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Handanovic 6,5 - Straordinario nel primo tempo. Può poco e niente sui quattro gol subiti ed è solo grazie a lui se l'Inter riesce a restare in partita fino al 62'. Almeno tre miracoli, chiamatelo Sant'Handanovic.

D'Ambrosio 5 - Completamente annientato da Gosens sulla sua fascia. Dopo l'ingresso in campo di Vrsaljko si sposta centrale e l'Atalanta segna altre due reti.

Miranda 5,5 - Nel primo tempo si immola su un bolide di Zapata, cercando di arginare lo scatenato attacco dell'Atalanta con ogni mezzo possibile. Al 62', però, si lascia sovrastare in area da Mancini per il 2-1 della Dea (Dal 70' Vrsaljko 5,5 - Porta linfa e forze fresche nel finale, senza però riuscire a incidere sul match).

Skriniar 5 - La peggiore prova della migliore difesa del campionato. L'ex Sampdoria non trova il bandolo della matassa e contro gli attaccanti dell'Atalanta vive un pomeriggio davvero difficile da dimenticare.

Asamoah 5 - Il peggiore in campo dell'Inter. Sovrastato da Hateboer sulla sua corsia, insufficiente in entrambe le fasi di gioco.

Gagliardini 5 - Sente più degli altri la partita contro la sua ex squadra, sarà per questo che a centrocampo non riesce mai ad accendere la luce.

Brozovic 5 - Neanche 'Epic Brozo' può salvare l'Inter contro un'Atalanta furiosa. Ci prova con un tiro al volo nel primo tempo, palla alta. Viene espulso nel finale per doppia ammonizione.

Vecino 5 - Prova anonima nel primo tempo, con l'Inter in completa balia degli avversari sia sulle fasce che a centrocampo (Dal 46' Borja Valero 5,5 - Una delle note più positive dei nerazzurri nella ripresa. Le sue geometrie guidano l'Inter in cerca del 2-1, ma finisce per scomparire dal terreno del gioco come tutti i suoi compagni).

Politano 5,5 - Ha il merito di procurarsi il rigore che riapre momentaneamente la partita, ma sulla destra dà poco supporto a D'Ambrosio e Gosens finisce così per fare ciò che vuole (Dal 66' Keita Baldé 5,5 - Entra in campo per creare maggiori pericoli alla difesa della Dea, ma di lui - oltre a una buona intraprendenza - si ricorda solo una progressione senza esito sulla fascia).

Icardi 6 - Pochissimi palloni giocabili, trasforma in gol il calcio di rigore di inizio ripresa con una traiettoria e una freddezza impeccabili.

Perisic 5,5 - Nel primo tempo tenta qualche sortita delle sue, ma la difesa avversaria fa buona guardia. Si spegne alla distanza, da rivedere come tutta l'Inter.