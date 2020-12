Le pagelle dell'Inter - Sensi, che impatto! Bravo Darmian ma il migliore è stato Handanovic

Risultato finale: Inter-Napoli 1-0

Handanovic 7.5 - Il Napoli non si affaccia mai dalle sue parti fino al 68esimo, quando neutralizza un colpo di tacco di Lozano con un intervento tutto istinto. Si ripete qualche minuti dopo su Politano e non solo: decisivo.

Skriniar 6 - Reattivo nel limitare il Napoli, gioca una partita ordinata.

De Vrij 6 - Nella marcatura di Petagna ha vita tutto sommato semplice. Lo contiene senza strafare, perde un solo duello a tempo scaduto ma per sua fortuna il centravanti del Napoli colpisce il palo

Bastoni 6 - Altra buona prestazione anche in fase di impostazione. In fase difensiva, invece, non è sempre facile limitare Lozano e infatti specialmente nella ripresa viene più volte infilato dal messicano.

Darmian 7 - Preferito ad Hakimi per dare all'Inter maggiore copertura, limita Insigne e i raddoppi di Mario Rui: prestazione disciplinata in fase difensiva e decisiva in quella offensiva. E' lui infatti a guadagnare il rigore dell'Inter.

Barella 6 - Subito in partita ma poi si spegne alla distanza. Duello alla pari con Demme e Bakayoko.

Brozovic 5 - Qualche errore di troppo, anche di quelli banali. Soprattutto nella ripresa non sembra essere in partita e dopo un piccolo problema fisico Conte lo richiama in panchina al 67esimo. Dal 67esimo Sensi 7 - Entra e cambia la partita, come accaduto a Cagliari: col suo filtrante costringe Ospina al fallo da rigore su Darmian.

Gagliardini 6 - Torna tra i titolari al posto di Eriksen con una prestazione di grande sostanza. Non ha la qualità per mettere a soqquadro la difesa partenopea e ci prova con gli inserimenti. Senza successo.

Young 6 - Intimorito dalla presenza di Lozano, spinge meno del solito e fa bene. Il messicano sembra infatti tra i più ispirati, ma tutto sommato combina poco. Dall'86esimo D'Ambrosio s.v.

Lukaku 6.5 - Una delle peggiori prestazioni in una stagione fin qui esaltante. Ma dal dischetto è un cecchino: spiazza Ospina e segna un gol pesantissimo.

Lautaro Martínez 6 - Ha a disposizione la migliore occasione del primo tempo ma sfiora il palo. E' più ispirato di Lukaku ma non basta per superare Ospina. Dal 77esimo Hakimi s.v.

Antonio Conte 6 - La sua squadra tutto cuore e muscoli mostra grande compattezza. Non azzeccato il cambio Lautaro-Hakimi con un gol di vantaggio e con la superiorità numerica. Ma porta comunque a casa una vittoria importantissima.