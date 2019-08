Le pagelle dell'Inter - Sensi, serata da star. Lukaku fa già scordare Icardi

Inter-Lecce 4-0

Fonte: dal nostro inviato a San Siro

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Handanovic 6 - Un intervento, nel primo tempo, è la sconsiderata uscita che quasi concede al Lecce l'occasione della vita. Per il resto i suoi mantengono stretta la squadra e sicuri i suoi pali. Palla al piede gestisce bene la manovra.

D'Ambrosio 6 - Quando Falco s'affaccia dalla sua, va in confusione. Su La Mantia è compatto ma soffre la rapidità del diez dei salentini. Riesce comunque a tener compatta e stabile la linea, al netto di sparuti episodi.

Ranocchia 6.5 - Sempre e comunque. Regolarità, fedeltà, spogliatoio. Andrea Ranocchia ha il portafogli del campione ma l'umiltà del ragazzo che ha fato gavetta, panchina, tribuna. Ma che c'è sempre. Da applausi.

Skriniar 7 - Fisico e muscoli, al fianco di Ranocchia, con Candreva alla sua destra, contiene e mantiene gli spazi. Può sembrare una serata tutto sommato tranquilla per lo slovacco, leader e unico titolarissimo della serata. Ma è tranquilla solo se ti chiami Skriniar.

Candreva 7.5 - Da Antonio ad Antonio, il risveglio è compiuto. Può essere per Conte quel che Giaccherini è stato per l'ex tecnico bianconero. Corre, recupera. E segna una rete che è un capolavoro d'arte balistica e meraviglia per gli occhi.

Sensi 7.5 - Segna un gol di bellezza e fattezze sudamericane. Meno uomo copertina di Barella, ha geometrie e senso della posizione che saranno le fondamenta dell'Inter di Antonio Conte. Una partita strepitosa, da standing ovation meritata. (dal 72' Gagliardini ng).

Brozovic 7 - La prima parabola è sopra la traversa, la seconda un arcobaleno all'incrocio. Mastino, lontano e migliore parente del mediano compassato. La pecca: alle spalle ha autostrade dove spesso concede il passaggio senza pedaggio.

Vecino 6.5 - Antonio Conte lo catechizza a piene corde vocali. Gioca in un ruolo nuovo, perché è un ibrido tra il trequartista e la mezzala, un po' come Wijnaldum con Klopp al Liverpool. Spada e fioretto, uruguaiano. (dal 65' Barella 6.5 - L'esordio è quando il risultato è in cassaforte. Piccole geometrie crescono. Con Brozovic e Sensi formerà la linea di ritmo e tamburo del centrocampo di Conte).

Asamoah 6.5 - Il Lecce gioca un primo tempo da Lecce: concede gli esterni stringendo le maglie, reparti e terzini. Così il ghanese ha una superstrada per galoppare e crossare in mezzo. Conosce Conte, il suo gioco, i suoi desideri, come esaudirli.

Lukaku 7 - Ha il fisico di un eroe greco e quando parte in campo aperto sembra uno spartano. 300, il belga deve oliare i meccanismi e l'intesa coi compagni ma Romelù, come lo incensa il pubblico, corre come Bolt e segna pure, di rapina. L'Inter ha di nuovo un 9.

Lautaro 6.5 - L'argentino più titolare che c'è dell'attacco dell'Inter. Inizia sbagliando un gol poco sudamericano, prosegue sgomitando, molto brit. Nel secondo tempo manca l'appuntamento con l'assist di Lukaku ma le giocate, il sudore e la fatica meritano ogni applauso di Conte. (dal 77' Politano ng).