Le pagelle dell'Inter - Serata no per Skriniar. Handanovic il migliore

© foto di www.imagephotoagency.it

Handanovic 6,5 - Bravo al 18’ sul colpo di testa di Lenglet sul calcio d’angolo di Coutinho. Incolpevole sul gol, si fa trovare pronto anche sul tiro di Suarez al 59’. Intervento super con i piedi su Lenglet al 61’.

D’Ambrosio 5 - Colpe a metà con Skriniar in occasione del vantaggio di Rafinha al 32’. Soffre in fase difensiva e non dà quasi niente in avanti.

Skriniar 5 - Fa passare il cross di Suarez per Rafinha sul gol dell’1-0 e lo stesso brasiliano lo sorprende alle spalle. Si fa superare da Jordi Alba anche in occasione del 2-0: prestazione bel al di sotto del solito.

Miranda 5,5 - Ordinaria amministrazione nel primo tempo, non ha colpe sul gol. Nella ripresa il canovaccio non cambia ma non sembra dare la giusta sicurezza al reparto.

Asamoah 5,5 - Provvidenziale in chiusura al 22’ su Rafinha. Ingenuità invece al 61’ che per poco non costa il 2-0.

Vecino 6 - Splendida palla filtrante di testa al 25’ per Icardi che non la sfrutta. Tiro potente e pericoloso al 38’ che per poco non trova l’1-1. Si fa scappare Rafinha in occasione del vantaggio del Barça ma nel complesso è tra i migliori dell’Inter.

Brozovic 5,5 - Meno dinamico del solito ma c’era da aspettarselo visto il recupero in extremis. Non riesce a fare quello che fa di solito, ovvero mettere ordine in campo.

Candreva 5 - Errore in disimpegno al 22’ che poteva costare caro. Incide poco e anche in ripiegamento fa fatica. Sostituito all’intervallo da Spalletti. (Dal 46’ Politano 6 - Subito pericoloso al 50’ con un tiro cross che per poco non si insacca. Ci riprova 2’ più tardi da ottima posizione ma la conclusione è solo potente e finisce alta. Con il passare del tempo si spinge ma la colpa non è sua).

Borja Valero 5 - Completamente fuori dal gioco nel primo tempo, inesistente soprattutto in fase di possesso palla. Non riesce mai a giocare la palla e Spalletti gli chiedeva proprio questo. (Dal 63’ Lautaro Martinez 5,5 - Pericoloso in girata al 79’. Ha pochi palloni giocabili, uno di questi lo spreca con un tiro debole che finisce tra le braccia di Tre Stegen).

Perisic 5,5 - Delizioso il cross basso al 16’ per Icardi che però manda alto. Ha qualche acciacco fisico e si vede. (Dal 76’ Keita 6 - Entra con il piglio giusto ma ha poche occasioni di mettersi in mostra: colpo di testa tra le braccia di Tre Stegen e ottimo salvataggio su un’azione pericolosa del Barcellona.).

Icardi 5,5 - Bravo Piqué a fermarlo dopo pochi minuti. Sfortunato al 16’ nell’anticipo in pallonetto su Tre Stegen e Lenglet che finisce alto. Al 25’ Vecino lo serve alla perfezione ma non riesce ad andare al tiro. Quando non segna non riesce proprio a incidere.