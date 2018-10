Le pagelle dell'Inter - Super Icardi, Handanovic a due facce. Vecino c'è

Risultato finale: PSV-Inter 1-2

Fonte: dal nostro inviato a Eindhoven, Lorenzo Di Benedetto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Handanovic 6 - Incerto al 21’ su tiro di Rosario e per poco l’Inter non va in svantaggio. Incolpevole sul gol del vantaggio del PSV dello stesso Rosario, troppo libero al limite. L’arbitro lo grazia al 41’ tirando fuori il giallo dopo un fallo di mano fuori area e un’uscita davvero scellerata. Miracoloso nel secondo tempo sulla rovesciata di Malen al 79’.

D'Ambrosio 5,5 - Non perfetto in chiusura nell’azione che porta al vantaggio di Rosario al 27’. Propositivo in fase di spinta ma ha qualche lacuna in ripiegamento.

Skriniar 6,5 - Sempre preciso e attento su De Jong, di testa sono sempre e solo sue. Con De Vrij forma una coppia che fa invidia a mezza europa.

De Vrij 6,5 - Insieme al compagno di reparto mette in gabbia De Jong. Ottime chiusure nello stadio teatro della sua peggior partita della carriera. Utilissimo anche in fase di impostazione. Prestazione ok nella sua Olanda.

Asamoah 6,5 - La sua esperienza serve come il pane all’Inter. Non si lascia impressionare dall’atmosfera che si respira in partite come questa. Ottimo sia in copertura che in fase offensiva. Spalletti non può fare a meno di un giocatore come lui.

Vecino 7 - Mette ordine a centrocampo e spesso va a prendere la palla tra i due difensori centrali, ottima occasione al 26’ su sponda di Icardi ma tiro alto. Troppo morbido in occasione del palo di Pereiro a inizio ripresa. Suo lo splendido assist per il gol del 2-1 e al 70’ pesca ancora il 9 in area ma Zoet gli dice di no. Continua a essere decisivo per la Champions.

Brozovic 5,5 - Recupera tanti palloni e il gioco passa dai suoi piedi. In ritardo su Rosario in occasione del gol dell’1-0 del PSV. Non è ancora al top della forma e si vede, ma se l’Inter vince va bene così.

Politano 6 - Volenteroso nel primo tempo, a inizio ripresa serve un ottimo pallone a Icardi che non riesce però a trasformarlo in gol. Si batte e corre per tutta la partita. Gara molto preziosa per l’ex Sassuolo. (Dal 45’ st Candreva sv).

Nainggolan 7 - Pericoloso al 40’ con un destro al volo che però non trova la porta. Suo il gol del pareggio al 44’ con uno splendido tiro dal limite. Cala un po’ nella ripresa ma la prestazione è comunque ottima. (Dal 41’ st Borja Valero sv).

Perisic 6 - Fuori dal gioco nel primo tempo, come del resto anche nella ripresa. Non una delle sue migliori partite all’Inter.

Icardi 7,5 - Ottimo lavoro di sponda al 26’ e assist per Vecino che però spreca. Pericolosissimo al 34’ con un colpo di testa che va di pochissimo a lato su cross di D’Ambrosio. Tre minuti più tardi è bravissimo Zoet a dirgli di no, su un altro colpo di testa da azione di calcio d’angolo. A inizio ripresa ha la palla dell’1-2 ma non la sfrutta. Perfetto nell’azione del 2-1 scattando sul filo del fuorigioco e battendo Zoet dopo averlo dribblato.