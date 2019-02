Le pagelle dell'Inter - Super Perisic. Serata da ricordare per Ranocchia

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Handanovic 6 - Mai impegnato nel primo tempo.

Cedric 6 - 90 minuti di ordinaria amministrazione per il terzino che non si deve quasi mai preoccupare degli attaccanti avversari.

Ranocchia 7 - Splendido il gol del 2-0 al 19’ con un destro al volo da fuori area, sfiora la doppietta al 53’ con un colpo di testa che finisce di poco a lato.

Skriniar 6,5 - Subito una sbavatura in avvio che per poco non consente al Rapid di andare in vantaggio ma si riprende subito e inizia a guidare con la consueta personalità la difesa. Decisivo al 53’ con una chiusura in area di rigore. (Dal 77’ Miranda SV).

Asamoah 6 - Controlla senza problemi le poche sortite offensive del Rapid. Nel primo tempo si prende un giallo per un brutto fallo ma non era diffidato.

Vecino 6,5 - L’uomo della Champions colpisce anche in Europa League, mettendo subito in discesa la partita dell’Inter dopo appena 11 minuti.

Brozovic 6 - Mette ordine a centrocampo e corre tanto come al solito. Spalletti gli risparmia l’ultima mezzora anche in vistas della trasferta di Firenze di domenica. (Dal 61’ Borja Valero 6 - Si fa notare al 76’ con un tiro che finisce alto).

Candreva 5,5 - Pasticcia con il pallone tra i piedi e liscia il cross di Perisic che porta all’1-0 di Vecino. Clamoroso errore sotto porta al 41’. Nella ripresa non migliora, forse è lui il meno positivo dell’Inter.

Nainggolan 6 - Il belga sta crescendo partita dopo partita e molti palloni passano dai suoi piedi, pochi sussulti in fase offensiva.

Perisic 7,5 - Nel primo tempo è imprendibile sulla sinistra e si rivedono lampi del vero Perisic. Splendido il gol del 3-0 concluso con un pallonetto morbido morbido dopo aver saltato il portiere avversario. Giocatore rigenerato dopo le voci di mercato di gennaio.

Lautaro Martinez 6 - Fatica a essere pericoloso dalle parti di Strebinger nonostante cerchi spesso di smarcarsi. Si fa notare con un colpo di testa al 55’ ma il tiro è troppo centrale. Diffidato, esce dal campo dieci minuti più tardi (Dal 65’ Politano 6,5 - Entra nel tabellino all’87’ con la rete del 4-0: ottimo l’assist di Perisic con l’ex Sassuolo che non ha dovuto far altro che spingere il pallone in porta con il sinistro).