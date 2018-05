Le pagelle dell'Inter - Vecino da Champions, male Rafinha

Risultato finale: Lazio-Inter 2-3.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Handanovic 6.5 - Può fare poco sul primo gol, compie un paio di parate decisive. Sempre attento, riscatta prestazioni meno incisive.

Cancelo 7 - Un motorino incredibile, non molla un centimetro. Recupera palla e riparte, dà qualità anche quando l'Inter spegne la luce.

Skriniar 6 - Un paio di sbavature, soprattutto su un cliente come Milinkovic-Savic. Ma poi si riscatta nel secondo tempo.

Miranda 6 - Deciso su ogni contrasto, limita molto bene Immobile quando cambia posizione. Efficace al punto giusto.

D'Ambrosio 6.5 - Quando parte Felipe Anderson va in difficoltà, ma è l'ultimo a mollare. E il gol della speranza è suo. (Dall’81’ Ranocchia s.v.).

Vecino 7.5 - Compie un paio di giocate cervellotiche, spesso sbaglia qualche giocata. Ma quando è il momento di accendere la luce, si inventa il gol che vale la Champions League.

Brozovic 7 - Uno dei migliori per atteggiamento e qualità. In quella posizione diventa fondamentale, prova a cambiare le idee quando l'Inter non c'è più.

Candreva 5 - Si vede pochissimo, soprattutto nella parte finale del primo tempo. Qualche giocata, ma nulla di più. (Dal 61’ Eder 6 - Buon impatto, fa molto movimento in attacco).

Rafinha 5 - Ci si aspettava qualcosa di più, ma non riesce ad incidere. Male tra le linee, si vede davvero poco. (Dal 68’ Karamoh 6 - Un po' confusionario, ma dà quel cambio passo decisivo).

Perisic 5.5 - Un paio di buone giocate, ma non inquadra la porta. Da un giocatore delle sue qualità ci si aspetta qualcosa in più.

Icardi 6.5 - Si vede pochissimo, soprattutto nel primo tempo. Poi prende in mano la squadra, si procura un calcio di rigore e rimette in carreggiata i suoi.