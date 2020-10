Le pagelle dell'Italia - Acerbi salva tutto. Chiesa errore da matita rossa

POLONIA-ITALIA 0-0

Donnarumma 6 - Nel primo tempo non ha grandissimo lavoro, deve mettere i guantoni su un colpo di testa di Jozwiak, senza però andare in ambasce. Incisivo quando Moder lo chiama sul suo palo, spedendo in angolo.

Florenzi 5,5 - Non si vede mai in avanti, dietro non soffre anche perché dalla sua parte non sembra svilupparsi alcuna manovra.

Bonucci 6 - Si passa dal salvataggio su Lewandowski al passaggio che spedisce lo stesso centravanti del Bayern verso la porta. Corrente alternata.

Acerbi 7 - Non ha grossi problemi con gli avversari quando gravitano dalla sua parte, prova anche a sganciarsi. Salva tutto su Grosicki, a pochi passi da Donnarumma, poi prende un giallo per evitare che Milik riparta.

Emerson 5,5 - Viene applaudito da tutti i compagni quando anticipa Szymanski che potrebbe calciare da due passi da Donnarumma. Discreto anche offensivamente, però ha due opportunità per sbloccare il risultato: di testa non prende la porta, poi Kedziora lo sbilancia quel tanto che basta.

Barella 6 - Rispetto agli altri due ha il compito di dare più sostanza che qualità, oltre ad accompagnare la manovra (dall'80' Locatelli s.v.).

Jorginho 5,5 - Perde qualche pallone sanguinoso di troppo, forse deve ancora trovare la sua forma migliore.

Verratti 6,5 - Signore del centrocampo, ipnotizza il pallone e lo fa andare alla velocità che vuole. Nel secondo tempo però cincischia troppo, complice anche un terreno non al meglio.

Pellegrini 6,5 - Si inserisce bene, anche se non riesce a influire sul risultato, al netto di un colpo di testa che fa venire i brividi (Dall'83' Berardi s.v.).

Belotti 5 - Non ha grandi palloni giocabili, quando gli arriva intorno alla trequarti prova ad andare a calciare da solo, segno della frustrazione che lo colpisce (Dall'83 Caputo s.v.)

Chiesa 5 - Sbaglia un gol da pochi passi che grida vendetta, anche perché avrebbe aperto come un'ostrica la difesa avversaria.Nel secondo tempo si riscatta parzialmente con la giocata che regala a Emerson un assist al bacio, ma l'errore è davvero troppo grave (dal 70' Kean 6 - È un po' impacciato nel momento di calciare verso la porta, ma inventa qualche fiammata).