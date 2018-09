Le pagelle dell'Italia - Donnarumma salva l'1-0. Cristante alla moviola

Fonte: Dall'inviato all'Estadio da Luz, Lisbona

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Donnarumma 6,5 - Sul gol è incolpevole, per il resto buca una uscita abbastanza clamorosa - salvato da Romagnoli - ma poi si riscatta con un volo all'incrocio. Poi si ripete su Pizzi e su Renato Sanches. L'unico punto fermo.

Lazzari 5 - Alla prima in Nazionale, gioca in un ruolo non suo. Bruma gli fa ballare il fado più di una volta e lui copre pochino.

Caldara 5 - Cicca un disimpegno nel primo tempo, concedendo un'occasione molto chiara ai lusitani. Poi sul gol viene bucato da Bruma.

Romagnoli 6,5 - Il migliore dei compagni di reparto, salva un gol già fatto nel primo tempo. È pronto per fare il titolare.

Criscito 5,5 - Spinge con regolarità nel primo tempo, si gioca un giallo intelligente. Un po' meno il fallo (che sarebbe da rigore) su Bernardo Silva (dal 74' Palmieri s.v.).

Cristante 4,5 - Lento, fa sembrare veloce (parecchio) William Carvalho. Ne perde un'infinità in mezzo (dal 79' Belotti s.v.)

Jorginho 5,5 - Poche idee, non riesce a uscire spesso con il fraseggio.

Bonaventura 6 - Partecipa all'azione, copre dal suo lato, recupera palloni. L'unico che ci prova.

Chiesa 6 - Parte con la voglia di stupire, saltando subito Mario Rui. In sacrificio aiuta molto Lazzari, che ne ha bisogno.

Immobile 5,5 - Prima da capitano per lui, ci mette sempre buona volontà. Però gli manca sempre quel qualcosa in più per pungere: spesso è un tocco (dal 59' Berardi 5,5 - Il primo pallone non è male, ma poi non ne tocca più)

Zaza 5,5 - Ci mette il fisico più di una volta, ma non riesce mai a concludere in porta perché macchinoso.