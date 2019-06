Le pagelle dell'Italia - Finalmente Insigne, Chiesa unico insufficiente

Fonte: Dall'inviato allo Spyros Louis, Atene

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

GRECIA-ITALIA 0-3

Sirigu 6 - Prova anche a giocare con i piedi, qualche volta con un brivido. Poi però fa buona guardia sull'unico tiro della Grecia, un alleggerimento di Siovas. Nel secondo tempo mette i guantoni sulla conclusione di Fortounis.

Florenzi 6 - Molto meno offensivo rispetto a Emerson Palmieri, sta molto vicino a Chiellini e Bonucci. Prova, sul finale, a firmare il poker, ma è bravo Barkas.

Bonucci 6 - All'inizio è in eccesso di confidenza - come spesso gli accade - e rischia di combinare un patatrac. Poi cresce come tutta l'Italia, firmando lo 0-3.

Chiellini 6,5 - Imponente, di testa non ne sbaglia nemmeno una. Però l'idea è che non ci siano proprio avversari contro cui giocare.

Emerson 6,5 - Detto che è probabilmente una spanna sopra Biraghi, in questo momento, non viene praticamente mai marcato dagli avversari (dal 68' De Sciglio s.v.).

Verratti 6,5 - Togliergli il pallone è quasi impossibile, il problema è quando ce li hanno gli altri. Non perché non lo riprenda, ma perché compie un fallo veniale sullo 0-3 e viene ammonito (dall'81' Pellegrini s.v.).

Jorginho 6,5 - Ha buon gioco nel far girare la squadra, Siovas prova a braccarlo alto ma dura davvero poco.

Barella 7 - Quantità, sfrontatezza e soprattutto inserimenti. Sull'1-0 è al posto giusto nel momento più consono: il gol è un gioco da ragazzi, l'essere lì meno.

Chiesa 5,5 - Gli altri si prendono la scena, lui prova qualche sgroppata senza però accelerare più di tanto. Si divora il 4-0 in maniera colossale.

Belotti 6,5 - Grande merito, nemmeno banale, di saltare secco Manolas e, invece di tirare, mettere in mezzo per un Barella che segna a porta vuota. Meno decisivo nelle conclusioni.

Insigne 7 - Zeca gli dà qualche problemino, poi Anastasiadis decide di rendergli le cose più semplici, spostando Samaris: pronti, via e lo fa secco, spedendo poi il pallone imparabilmente per Barkas, per lo 0-2. Qualche volta prova anche la giocata, è in serata. Mira però due volte Barkas, quando potrebbe arrotondare il risultato.