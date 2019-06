Le pagelle dell'Italia - Insigne da cineteca. Mancini gravemente spaesato

Fonte: Dall'inviato all'Allianz Stadium, Torino

ITALIA-BOSNIA 2-1

Sirigu 7 - Nel primo tempo non deve fare granché, ha una seconda frazione più movimentata, salvando su Dzeko, Gojak e Visca. Non sarà il titolare, ma puoi farci affidamento.

Mancini 4,5 - Sembra sempre un po' spaesato, quasi a disagio in una zona di campo non sua. Sbaglia molti appoggi, Gojak lo salta più volte senza grosse difficoltà (dal 66' De Sciglio s.v.).

Bonucci 6 - Salva un gol quasi certo a metà primo tempo, qualche volta è un po' troppo indeciso su dove scaricare il pallone.

Chiellini 6 - Besic gli fa sparire il pallone, dovendo prendere una decisione in una frazione di secondo: lì Emerson non lo ha aiutato. Si riscatta salvando sulla riga su colpo di testa di Gojak.

Emerson Palmieri 6 - Decisamente meno solo rispetto alla sfida di Atene, sulla fascia prova a mettere qualche cross solo da spingere. Solo che non trova nessuno.

Barella 5,5 - Meno ficcante di altre volte, viene rimproverato da Jorginho in qualche circostanza.

Jorginho 5,5 - Prende subito un giallo che lo condiziona, ma il fallo tattico era dovuto su Pjanic.

Verratti 6,5 - Lento, quasi appannato rispetto alle gare scorse. Prende quota con il passare dei minuti, fino al gol, apoteosi di una giocata fuori dal comune.

Bernardeschi 6 - Si fa vedere poco, provando a saltare l'uomo e non sempre riuscendoci. Si vede con un sinistro dal limite, troppo centrale per impensierire Sehic. Ha il grande merito dell'assist sul calcio d'angolo (dall'80' Belotti s.v.)

Quagliarella 5,5 - Il più pericoloso nella prima frazione, prima con un tiro dal limite, poi con un bel diagonale salvato dal portiere avversario. Ha però pochi palloni per incidere (dal 46' Chiesa 6 - Mette un po' più di pepe alla partita, con alcune accelerazioni che danno più che fastidio alla retroguardia bosniaca).

Insigne 7 - Nel primo tempo si vede davvero pochino rispetto alla partita con la Grecia. Ha molti meno spazi e Todorovic è un cliente complicato. Poi però s'inventa il gol del pari con una volée straordinaria. L'assist per Verratti è suo, con un'altra giocata.