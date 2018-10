Le pagelle dell'Italia - Lasagna e l'assist vittoria. San Donnarumma

© foto di www.imagephotoagency.it

Donnarumma 7 - Sicuro nelle uscite, mette il piede su una conclusione di Lewandowski nel secondo tempo, poi su Grosicki. Provvidenziale.

Florenzi 6,5 - Molto differente rispetto a Genova, spesso trova buono spazio (dall'84' Piccini s.v.).

Chiellini 6,5 - Gli attaccanti della Polonia gli girano al largo, anticipa e chiude tutto. Milik lo manda in controtempo, ma è l'unica volta.

Bonucci 6,5 - Il cervello della difesa, non sbaglia quasi mai.

Biraghi 7 - Scivola nel primo tempo nell'unica occasione, poi viene bruciato da Grosicki nel secondo: potrebbe andare a calciare verso la porta subito dopo, lo fa male. Insomma, sembra una serata storta: ma poi, all'ultimo minuto utile, fa tap-in su torsione di Lasagna. Grande protagonista.

Verratti 6,5 - Piccolo ragioniere del centrocampo, perde un pallone a metà campo che grida vendetta. Per il resto è praticamente perfetto.

Jorginho 6,5 - La gioca sempre e sbaglia relativamente poco.

Barella 6,5 - Personalità, anche quando c'è da fare il fallo tattico.

Bernardeschi 6 - Pochi squilli nella notte di Chorzow, si intuisce la pericolosità ma non si vede. Trova il tempo per sbagliare due gol (dall'80' Lasagna 7 - Tocca due palloni. Uno è in fuorigioco, l'altro è un assist. Bel modo di presentarsi in Nazionale.)

Insigne 7 - Va a calciare, prendendo una traversa, inventa e rifinisce. Sbaglia il tempo del fuorigioco sul gol annullato a Chiesa.

Chiesa 6,5 - Quando si accende è imprendibile, ha sempre quel piccolo difetto di non segnare almeno la metà di quanto crea.