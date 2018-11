Le pagelle dell'Italia - Politano entra e segna, Sensi che personalità

Risultato finale: Italia-Stati Uniti 1-0

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sirigu 6,5 - Inoperoso per gran parte del match, si fa trovare pronto sulla conclusione ravvicinata di Zimmerman.

De Sciglio 6 - Inizio così così specialmente palla al piede, cresce col passare dei minuti dimostrando sicurezza.

Bonucci 6 - I suoi lanci dalle retrovie sono sempre pericolosi, pochi rischi invece in difesa.

Acerbi 6 - Prestazione solida del centrale della Lazio, chiude bene gli spazi quando gli Stati Uniti si fanno vedere in attacco.

Emerson Palmieri 6,5 - Vince il duello con Cannon dalla sua parte. Si fa vedere spesso nella fase offensiva andando spesso al cross.

Verratti 6,5 - Gioca con personalità in mezzo al campo viene sempre coinvolto nella manovra azzurra.

Sensi 7 - Debutto con i fiocchi per il centrocampista del Sassuolo, non sente l'emozione e crea sempre azioni interessanti.

Barella 6 - Si inserisce verso l'area avversaria ma questa sera non è fortunato. Buona gara comunque (Dal 77' Gagliardini sv)

Chiesa 5,5 - Mette in apprensione Moore dalla sua parte ma col passare dei minuti cala di intensità (Dal 46' Grifo 6 - Si muove bene sul fronte offensivo, chiama Horvath alla parata con una conclusione dalla distanza).

Lasagna 5 - Primo tempo poco incisivo, nella ripresa si divora almeno due palle gol davanti a Horvath (Dall'86' Politano 6,5 - Entra e nel recupero segna il gol partita e che spezza il digiuno).

Berardi 5,5 - Anche lui non riesce a lasciare il segno in attacco, si vede pochissimo (Dal 63' Kean 6 - Mancini gli dà fiducia e il giovane millenians della Juventus non tradisce).