Le pagelle dell'Italia - Scamacca continua a segnare, ottimo Rovella. Bellanova mai domo

Carnesecchi 6 - Spettatore della sfida, l'estremo difensore dell'Atalanta viene chiamato in causa soltanto da qualche retropassaggio dei compagni. Lussemburgo mai pericoloso.

Delprato 6 - Buona prova quella del difensore della Reggina, in questo ruolo si disimpegna bene anche se non hai dei grossi pericoli. Forma un buon asse con Bellanova.

Gabbia 6 - Prende le redini della difesa azzurra, anche per il centrale del Milan un pomeriggio piuttosto tranquillo. Nei primi minuti di gara ha provato a rendersi pericoloso di testa.

Marchizza 6,5 - In posizione più centrale e più bloccato rispetto al solito, dimostra la sua duttilità. Si lascia andare a qualche sortita offensiva e riesce a mettere a segno il quarto gol dell'Italia.

Bellanova 7 - Un motorino inesauribile lungo la corsia destra, l'esterno del Pescara dal primo all'ultimo minuto continua ad attaccare lo spazio. Prima l'assist per il primo gol di Scamacca e servizio vincente anche per Pinamonti.

Frattesi 6,5 - Ottima prestazione per il centrocampista del Monza, qualità e quantità in mezzo al campo. Tanto movimento, tanti inserimenti e mantiene ottimi ritmi per tutto il corso del match. (Dal 87' Maleh sv).

Rovella 7 - Ha il passo del grande calciatori, in cabina di regia prende in mano il gioco degli azzurrini. Si propone sempre per il passaggio, da un suo corner si sblocca il punteggio. Altra ottima scoperta.

Pobega 6 - Meno impattante rispetto alla sfida con l'Islanda dove ha messo a segno due reti, svolge il compito senza strafare. Stavolta non riesce a rendersi pericoloso in zona offensiva. (Dal 46' Ricci 6 - Buon impatto con la sfida il suo, tanti palloni giocati).

Sala 6,5 - Presenza fissa lungo la corsia mancina, tanta corsa per il mancino che spesso riesce ad arrivare al traversone. Viene ammonito e risparmiato da Nicolato nel secondo tempo. (Dal 46' Frabotta 7 - Non poteva entrare meglio in partita, decisivo a sinistra ed è il più pericoloso nella ripresa).

Sottil 6,5 - Buona prestazione, l'attaccante del Cagliari è sempre pungente quando si aziona palla al piede. Si muove al fianco di Scamacca aprendo importanti spazi per il compagno. (Dal 46' Pinamonti 6,5 - Parte nuovamente in panchina, stavolta entra e segna).

Scamacca 7,5 - Prosegue l'ottimo momento per l'attaccante del Genoa, ancora in gol e stavolta autore di una doppietta. Di ottima fattura il primo gol, stop a seguire e destro vincente. Approfitta di un errore del portiere avversario per il momentaneo raddoppio. (Dal 79' Raspadori sv).