Le pagelle dell'Italia U20 - Azzurri primi, Carnesecchi para tutto

Carnesecchi 8 - Pronti via salva l'Italia neutralizzando il rigore di Ito. È l'assoluto protagonista del primo tempo con almeno 4-5 parate decisive: nella ripresa ha meno lavoro da fare.

Candela 5,5 - Soffre la catena di sinistra del Giappone e davanti spinge raramente.

Bettella 5,5 - Il suo esordio nella competizione dura un tempo: un paio di chiusure e diverse sbavature (dal 45' Gabbia 6,5 - Secondo tempo di livello, anche perché gli avversari calano a livello fisico.)

Buongiorno 5 - Causa il rigore con un intervento scomposto e in ritardo su Tagawa. Poi alterna letture giuste ad errori rischiosi.

Tripaldelli 6 - Più lavoro in fase difensiva oggi. Ogni tanto va in difficoltà, ma alla fine se la cava sempre: nel finale salva quasi sulla line un tiro di Yamada.

Alberico 5,5 - Tanto lavoro sporco e corsa, si vede poco.

Colpani 6 - Non fa girare la palla con sufficiente velocità, merito anche della bravura del Giappone in fase di non possesso. Fa registrare un tiro al volo nel primo tempo, parato, e una punizione pericolosa (dal 71' Esposito - Dà freschezza e tranquillità alla squadra.)

Frattesi 5,5 - Le aspettative su di lui sono molto alte. Oggi paga un po' di stanchezza per il terzo match consecutivo e sbaglia giocate che di solito fa a occhi chiusi.

Olivieri 6,5 - Da apprezzare il suo spirito di sacrificio, soprattutto nel primo tempo quando più che l'esterno d'attacco fa il laterale difensivo a destra. Nella ripresa gioca vicino a Gori e si rende maggiormente pericoloso. È sua la più grande occasione dell'Italia: diagonale da dentro l'area respinto in angolo da Wakahara.

Gori 6 - Le sue sponde aeree sono preziose per la manovra offensiva azzurra, oggi quasi inesistente. L'atteggiamento però è quello giusto: lotta, fa salire la squadra e recupera palloni. Prova a farsi vedere con dei tiri da fuori ma è poco preciso (dall'88' Pinamonti s.v.)

Capone 5,5 - Parte bene, con dei guizzi interessanti, poi cala. Non trova la posizione giusta per far male al Giappone. Era diffidato, non si fa ammonire: ci sarà agli ottavi.