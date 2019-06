Le pagelle dell'Italia U20 - Pellegrini, che garra. Esposito con la macchia

Plizzari 6 - Un Mondiale da assoluto protagonista, un finale senza dover intervenire più di tanto, senza colpe sul gol.

Gabbia 5,5 - A volte impreciso, stasera concede qualcosa che di solito non permette. Non è sempre attento.

Del Prato 6 - Governa bene la difesa, spesso scala sul centrodestra o sul centrosinistra per chiudere gli spazi. Buona prova.

Ranieri 6 - Come Gabbia, si fa sorprendere da un paio di inserimenti. Ma si fa perdonare con la sua eleganza in disimpegno.

Bellanova 5,5 - Primo tempo molto disordinato, confusionario nelle sue incursioni. Cresce nella ripresa sfruttando le sue doti fisiche e atletiche.

Frattesi 6 - La solita prestazione: qualità, quantità e tanto impegno. Esce all'intervallo dopo un contrasto in cui ha la peggio. Dal 46' Alberico 6,5 - Entra e cambia la partita. Dà nuova verve alle manovre dell'Italia sulla trequarti e mette in difficoltà la difesa. Bella sorpresa.

Esposito 5 - Perde palla e non segue l'uomo in occasione del gol, un errore che macchia tutta la sua partita. Uno dei più talentuosi, distintosi in positivo fin qui, ma stasera è il peggiore in campo e finisce male il suo Mondiale. Dal 74' Capone 5,5 - Mette lo zampino nel gol annullato da Scamacca, ma prima si divora la rete dell'1-0 con un tiro al volo spedito alto a tu per tu con Lunin.

Pellegrini 6,5 - Uno dei migliori dell'Italia. Dal secondo tempo in avanti comincia a cacciar fuori la grinta, interviene sempre con determinazione, ci mette l'anima e suona la carica.

Tripaldelli 6 - Dà sempre una soluzione andando in profondità e macinando chilometri sulla corsia sinistra. Quando può, si incunea centralmente, ma non sempre con successo. Dall'84' Olivieri s.v.

Scamacca 6 - Una gara senza sussulti, con qualche aggancio sbagliato di troppo. Ma il capolavoro nel finale che noi, per quanto era importante, non ci sentiamo di annullare: girata da campione, ma l'urlo viene strozzato in gola dal VAR.

Pinamonti 6 - Leader della squadra, a fine partita piange perché ci ha creduto e combattuto, anche stasera. Per una volta non trova la via del gol, ma il gran lavoro per la squadra c'è sempre.